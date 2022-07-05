Песков ответил на идею Финляндии разместить базу НАТО у границы с Россией

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Планы ответа на возможное размещение Финляндией баз НАТО прорабатываются в Минобороны, а не в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Такие планы прорабатывают не в Кремле, а в Министерстве обороны», — указал Песков, отвечая на вопрос о проработке размещения баз в Финляндии после подписания Хельсинки и Стокгольмом протоколов по вступлению в НАТО.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин уже давал оценку подобным действиям, Кремлю добавить к этому нечего.

В Швеции и Финляндии, заявляя о намерении вступить в НАТО после начала спецоперации России на Украине, подчеркивали, что решение не направлено против Москвы и обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности.

В конце июня Финляндия и Швеция уладили вопрос с Турцией, которая блокировала их заявки из-за позиции по «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую Анкара считает террористической организацией. В частности, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Швеция пообещала выслать 73 члена РПК. После этого Хельсинки и Стокгольм получили приглашение в альянс, а 5 июля главы Финляндии и Швеции подписали протоколы по вступлению в блок.

Теперь их вступление должны ратифицировать все страны — члены НАТО. В МИД Финляндии ожидают, что страна вступит в НАТО не раньше осени, поскольку парламенты ряда стран — участниц объединения уходят на летние каникулы.

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Путин говорил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не беспокоит Россию, но в случае размещения военной инфраструктуры альянса в этих странах, Москва ответит зеркальными мерами.

Мэр Лаппеенранты в приграничной провинции Южная Карелия Киммо Ярва предложил предоставить аэропорт города для размещения базы НАТО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на это, заявив, что это поставит под удар жителей приграничных городов, поскольку в случае начала военных действий удары по военной инфраструктуре наносятся в первую очередь.