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Военная операция на Украине ,  
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Столтенберг заявил, что «Путин получит больше НАТО» у границ России

По словам генсека альянса, президент России, требовавший от НАТО отказа от продвижения к российским границам, добился обратного. Турция согласилась поддержать вступление Финляндии и Швеции в альянс

Предстоящее вступление Финляндии и Швеции в НАТО послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми; Путин, настаивавший на отказе НАТО от расширения, добился обратного, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам подписания меморандума между Финляндией, Швецией и Турцией.

«Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ», — сказал Столтенберг.

Генсек также отметил, что членство Финляндии и Швеции в альянсе «изменит всю ситуацию в балтийском регионе»: они «прикроют» Эстонию, Литву и Латвию и позволят усилить присутствие блока в регионе.

Турция договорилась с Финляндией и Швецией по их членству в НАТО
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Турция согласилась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Страны подписали меморандум, в котором учтены возражения Анкары по поводу эмбарго на поставки оружия и борьбы с терроризмом в североевропейских странах, в том числе пресечения деятельности Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

В декабре прошлого года Путин добивался от США и НАТО предоставления письменных гарантий безопасности. В частности, он настаивал на том, чтобы альянс отказался от продвижения на восток и не принимал Украины в свои ряды.

«Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру ни на один дюйм. Сказали одно — сделали другое. Теперь НАТО в Польше, Румынии, странах Прибалтики. Как у нас говорят в народе — кинули, обманули. Потом США вышли из договора по противоракетной обороне. И теперь пусковые установки в Румынии и скоро будут в Польше. А там стоят установки, на которые можно устанавливать «Томагавки» — ударные ракеты. Разве это не угроза для нас?» — заявил Путин 1 февраля.

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Елена Чернышова
Йенс Столтенберг Владимир Путин расширение НАТО Финляндия Швеция

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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