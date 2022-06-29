Швеция и Финляндия получили приглашение на вступление в НАТО

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 53,86 (-2,03) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 51,16 (-1,81) Инвестиции, 16:19
Американский журналист узнал у просмотре дочери Тутберидзе в сборной США Спорт, 17:19
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 17:11
В ЛНР сообщили о 500 вышедших из окружения в Лисичанске военных ВСУ Политика, 17:09
Какие бизнес-задачи помогает решать деловое сообщество «Клуб Первых» РБК+, 17:08
Партнерша разозлилась на победившую Уильямс Тан за снятие с Уимблдона Спорт, 17:02
В ЕС после 2035 года перестанут продавать автомобили с обычными моторами Авто, 17:02
Столтенберг пообещал обеспечить перевооружение Украины Политика, 16:58
Зорькин заявил о необходимости правовой мобилизации в России Общество, 16:55
Метод «точно вовремя» и 5 «почему?»: уроки эффективности от «Тойоты» Pro, 16:54
В Москве начали тестировать умные домофоны Недвижимость, 16:53
Сирия решила признать ДНР и ЛНР Политика, 16:49
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 16:48
Вторая сеянная Уимблдона проиграла 97-й ракетке мира во втором круге Спорт, 16:40
Какие налоги надо платить в Армении Pro, 16:33

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Швеция и Финляндия получили приглашение на вступление в НАТО

Теперь вступление Швеции и Финляндии должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц НАТО
Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, сообщается на его сайте. Теперь у этих стран статус приглашенных.

«Присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, НАТО — сильнее, а евроатлантический регион — безопаснее. Безопасность Финляндии и Швеции имеет первостепенное значение для Североатлантического альянса, в том числе во время процесса присоединения», — говорится в заявлении НАТО.

Теперь вступление Швеции и Финляндии должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц военно-политического блока.

В МИДе назвали расширение НАТО дестабилизирующим фактором
Политика
Фото:Jonas Gratzer / Getty Images

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО после начала спецоперации России на Украине. В обеих странах подчеркнули, что решение не направлено против Москвы и обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности.

Однако против членства Швеции и Финляндии выступила Турция, которая требовала от них выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, и предоставления гарантий. Стороны вели переговоры и 28 июня в канцелярии финского президента сообщили, что разногласия улажены и Анкара поддержит заявки двух стран.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предстоящее вступление Финляндии и Швеции послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми и теперь он «получит больше НАТО у российских границ», хотя добивался обратного. По словам представителя НАТО, членство Финляндии и Швеции «изменит всю ситуацию в балтийском регионе», поскольку они «прикроют» Эстонию, Литву и Латвию и позволят усилить присутствие блока.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Как провести и оформить зачет взаимных требований
Инструкции
Pro
Какие налоги надо платить в Армении
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Возьми себя в руки: какие фразы нельзя говорить расстроенному сотруднику
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Помогу переехать: как сейчас компании мотивируют ИТ-специалистов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы

Путин же предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, хотя расширение блока за счет этих стран не создаст «непосредственную угрозу» для России, она будет вынуждена ответить, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура.

Негативно отнеслись к будущему вступлению двух стран в блок и в МИДе, в котором считают расширение альянса «сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах». По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, принятие в блок новых стран не добавляет безопасности ни вступающим, ни альянсу, ни остальным государствам, которые «воспринимают его как угрозу».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Швеция Финляндия НАТО

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Глава МИД Испании сравнил важность саммита НАТО с Ялтинской конференцией
Политика
Столтенберг заявил, что «Путин получит больше НАТО» у границ России
Политика
Турция договорилась с Финляндией и Швецией по их членству в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter