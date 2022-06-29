Швеция и Финляндия получили приглашение на вступление в НАТО

Теперь вступление Швеции и Финляндии должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, сообщается на его сайте. Теперь у этих стран статус приглашенных.

«Присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, НАТО — сильнее, а евроатлантический регион — безопаснее. Безопасность Финляндии и Швеции имеет первостепенное значение для Североатлантического альянса, в том числе во время процесса присоединения», — говорится в заявлении НАТО.

Теперь вступление Швеции и Финляндии должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц военно-политического блока.

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО после начала спецоперации России на Украине. В обеих странах подчеркнули, что решение не направлено против Москвы и обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности.

Однако против членства Швеции и Финляндии выступила Турция, которая требовала от них выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, и предоставления гарантий. Стороны вели переговоры и 28 июня в канцелярии финского президента сообщили, что разногласия улажены и Анкара поддержит заявки двух стран.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предстоящее вступление Финляндии и Швеции послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми и теперь он «получит больше НАТО у российских границ», хотя добивался обратного. По словам представителя НАТО, членство Финляндии и Швеции «изменит всю ситуацию в балтийском регионе», поскольку они «прикроют» Эстонию, Литву и Латвию и позволят усилить присутствие блока.

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Путин же предупредил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, хотя расширение блока за счет этих стран не создаст «непосредственную угрозу» для России, она будет вынуждена ответить, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура.

Негативно отнеслись к будущему вступлению двух стран в блок и в МИДе, в котором считают расширение альянса «сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах». По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, принятие в блок новых стран не добавляет безопасности ни вступающим, ни альянсу, ни остальным государствам, которые «воспринимают его как угрозу».