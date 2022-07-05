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Канада первой ратифицировала членство Швеции и Финляндии в НАТО

Для завершения процедуры вступления двух стран Северной Европы в НАТО необходимо, чтобы все 30 стран-членов ратифицировали протокол о вступлении

Члены палаты общин парламента Канады в последний день работы перед каникулами единогласно ратифицировали протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО, сообщает Reuters. Таким образом, Канада стала первой страной, официально одобрившей членство Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь такую же процедуру должны пройти еще 29 стран-членов Североатлантического альянса.

«Прежде чем использовать административный процесс для ратификации их членства, министр иностранных дел Мелани Джоли поговорила с законодателями, чтобы убедиться, что они согласны», — сказал представитель МИД Канады.

«Мы хотели быть первой страной, ратифицировавшей конвенцию», — добавил он.

«Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону альянса», — говорится в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Материал дополняется

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