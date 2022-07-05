В КНР назвали шуткой века слова Столтенберга об оборонительных целях НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Утверждение генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, что альянс носит оборонительный характер, — это «шутка века», написал в Twitter представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Дипломат прикрепил к посту коллаж с кадрами взрывов в Югославии, Афганистане, Ираке и в Ливии, — в странах, где проводились операции НАТО.

«Бомбы — вот символ оборонительного характера НАТО», — подписано изображение.

Столтенберг неоднократно называл альянс оборонительным. В последние месяцы он упоминал об этом в контексте событий на Украине, подчеркивая, что НАТО не участвует в конфликте, но оказывает поддержку стране.

«Глупыми» и «стыдными» заявления об оборонительном характере НАТО также назвали и в российском МИДе. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, альянс стремится усилить влияние в так называемом Индо-Тихоокеанском регионе. Министр также напомнил, что за годы после холодной войны НАТО расширялось пять раз.

В июне страны — участницы НАТО на саммите в Мадриде утвердили новую стратегию альянса на следующее десятилетие. В ней впервые рассматриваются вызовы со стороны Китая. Чжао, комментируя эту стратегию, заявил, что НАТО «и есть системный вызов миру и стабильности во всем мире».

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На саммите в Мадриде страны — участницы альянса решили официально пригласить Финляндию и Швецию стать его членами. 5 июля представители этих двух государств подписали протоколы о вступлении в НАТО. Теперь документы должны ратифицировать все государства, входящие в организацию.