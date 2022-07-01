Грушко заявил о начале НАТО новой гонки вооружений

Замглавы МИДа, говоря о новой концепции альянса, заявил, что речь идет не только о политических установках, но «под эти установки будет выстраиваться процесс военного строительства». НАТО признало Россию «прямой угрозой»

Александр Грушко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

НАТО начинает новую гонку вооружений, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в ходе дискуссии клуба «Валдай», комментируя новую Стратегическую концепцию Североатлантического альянса, сообщает корреспондент РБК.

«Речь идет не только о политических установках, которые будут работать в течение продолжительного времени, но под эти установки будет выстраиваться процесс военного строительства. НАТО начинает гонку вооружений», — сказал он, отметив, что она потребует «обязательной демонизации противника».

«Враждебное военное планирование и враждебную политику» дипломат назвал «такой гремучей смесью, из которой очень трудно выходить». НАТО втягивает «в опасную спираль» не только всю Европу, но и весь мир, заметил Грушко.

Дипломат счел ситуацию «очень серьезной»: НАТО, по его словам, «создает для себя угрозу и пытается эту угрозу нейтрализовать». Он заверил, что российская сторона примет это во внимание при выстраивании политики в сфере обороны.

Лидеры НАТО 29 июня на саммите в Мадриде утвердили новую Стратегическую концепцию альянса на следующее десятилетие. В ней Россия определяется как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности членов НАТО», а также впервые рассматриваются вызовы со стороны Китая.

В предыдущей версии документа, утвержденной в Лиссабоне в 2010 году, Москва рассматривалась как партнер, сотрудничество с которым «имеет стратегическое значение, поскольку оно содействует созданию единого пространства мира, стабильности и безопасности». Китай в документе не упоминался.

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков, говоря о планах НАТО объявить Россию прямой угрозой, заявлял, что Москва постарается соответствовать «высокой оценке». «Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки», — пообещал он.

В декабре 2020 года блок признал Россию главной военной угрозой до 2030 года. За ней следовал Китай.