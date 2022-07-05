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Главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО
Анн Линде, Пекка Хаависто и Йенс Столтенберг
Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и послы 30 стран — участниц НАТО подписали протоколы о вступлении этих двух стран в альянс. Трансляция велась в Twitter представителя НАТО Оаны Лунгеску.
«Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. <…> Это хороший день для Финляндии и Швеции, и хороший день для НАТО. Мы станем сильнее с 32 странами — участницами», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Теперь ратифицировать документы должны все государства — члены НАТО.
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