В США заявили об отсутствии причин считать провокацией усиление НАТО
У президента России Владимира Путина нет оснований считать наращивание войск НАТО на восточном фланге провокацией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби Bloomberg.
«У президента Путина нет никаких причин рассматривать любое изменение численности сил НАТО на восточном фланге как провокацию», — сказал Кирби.
Он подчеркнул, что НАТО было и остается оборонительной организацией, а причина, по которой блок усиливает свое присутствие, — дестабилизирующие действия самой России.
Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что блок собирается увеличить к 2023 году силы быстрого реагирования с 40 тыс. до 300 тыс. человек.
Натовские страны в новой Стратегической концепции признали Россию «наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евро-атлантическом регионе». Блок продолжит противодействовать «российским угрозам», ее «безответственной риторике» и реагировать на «ее враждебные действия».
По словам Столтенберга, Путин, настаивавший на отказе НАТО от расширения, добился обратного: с вступлением Финляндии и Швеции в ряды альянса он «получит больше НАТО у российских границ».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова генсека заявил, что тот «рано радуется». Он заметил, что Столтенберг «географию в школе не учил», а при присоединении Финляндии и Швеции к блоку «у его границ будет больше России».