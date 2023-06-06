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В Дании заявили, что союзники Украины ждут от России сигнала о мире

Премьер Дании: союзники Украины ждут от России сигналы о готовности к миру
Союзники Киева заинтересованы в скорейшем завершении вооруженного конфликта, но «для танго нужны двое». Запад ждет сигналов от России, но не будет действовать без согласия Украины, сообщила премьер Дании
Метте Фредериксен&nbsp;и Джо Байден
Метте Фредериксен и Джо Байден (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Страны, поддерживающие Украину, ждут от России сигналы о ее готовности к урегулированию вооруженного конфликта с Киевом, сказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен после встречи с президентом США Джо Байденом.

По словам Фредериксен, у нее есть «смутные надежды» на окончание военных действий в ближайше будущем, но «для танго нужны двое». «Поэтому нам нужны какие-то сигналы от России», — сказала она (цитата по PBS).

В то же время датский премьер заявила, что никто из союзников Киева, в том числе среди стран-членов НАТО, «готов что-то делать без Украины», предпринимать какие-либо действия можно только после решения украинской стороны.

В конце марта The Wall Street Journal сообщила, что у стран Запада пока нет понимания, как добиться окончания конфликта; США и европейские государства начали возлагать надежды на украинское контрнаступление, которое может создать условия для мирных переговоров. О том, что некоторые американские и европейские чиновники надеются на «придание импульса» дипломатии с помощью следующей фазы боевых действий, также написала The New York Times.

Глава МИД России Сергей Лавров называл «шизофренической» точку зрения, которая предполагает начало переговоров Киева с Москвой после успешного контрнаступления украинских войск. «Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — говорил он в конце апреля.

Российская сторона ранее говорила, что готова вести переговоры с Украиной без предварительных условий. Киев считает, что для урегулирования необходим вывод российских войск. Москва считает это условие неприемлемым и требует от Украины признать «сложившиеся реалии» — присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В Кремое заявляют, что не видят готовность Украины к диалогу.

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В мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о попытках убедить Киев пойти на переговоры с Москвой на российских условиях, но исключил такой сценарий. В том же месяце представители Москвы и Киева озвучили требования для восстановления мира. В России, помимо признания «новых территориальных реалий», к ним отнесли отказ Киева от присоединения к ЕС и НАТО и закрепление за русским языком статуса государственного; на Украине - немедленный вывод российских войск, признание суверенитета постсоветских стран, «выдачу военных преступников и авторов войны».

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