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WSJ узнала, что у Запада пока нет плана окончания конфликта на Украине

WSJ: Запад надеется, что контрнаступление Украины поможет заморозить конфликт с Россией
В Вашингтоне и европейских столицах пока нет понимания, как добиться окончания конфликта на Украине, пишет WSJ. Свои надежды Запад возлагает на украинское наступление, но нет гарантии, что это положит конец боевым действиям
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Западные лидеры все больше надежд связывают с возможным контрнаступлением украинской армии, которое, по их мнению, может ослабить Россию, создать условия для мирных переговоров, однако переведет конфликт в статус борьбы на истощение. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

«В Вашингтоне и европейских столицах надеются, что украинское контрнаступление, усиленное западными танками и другими новыми вооружениями, этой весной «пробьет брешь» в контроле России над украинской территорией. Теоретически это даст силам Киева такое преимущество на поле боя, что президент России Владимир Путин будет вынужден пойти на мирные переговоры» и уступит территории по состоянию на февраль 2022 года, пишет издание.

Однако, констатирует WSJ, мало кто из официальных лиц уверен в том, что события будут развиваться по «аккуратному сценарию». «Многие из тех, кто поддерживает Украину, сосредоточены на краткосрочных приоритетах: отчаянном поиске достаточного количества боеприпасов для Киева, чтобы сдержать Россию на востоке Украины, а также подготовке резервов для молниеносного контрнаступления», — отмечает издание.

WSJ считает, что наиболее вероятным сценарием развития конфликта на Украине является противостояние на истощение, которое продлится до тех пор, пока одна из сторон не будет побеждена или настолько истощена, что объявит о прекращении сопротивления, не добившись целей. «Этот вариант, по признанию многих дипломатов, может занять годы, но не месяцы. И даже в этом случае [на Западе] нет четкого консенсуса относительно того, что делать с господином Путиным в случае победы Украины», — пишет WSJ.

Однако, отмечают авторы заметки, среди западных лидеров широко распространено мнение, что Украине следует предоставить средства для сдерживания России, и сделать это необходимо либо в составе НАТО, либо в рамках какого-либо соглашения с альянсом. При этом WSJ напоминает, что консенсуса относительно такого сценария нет, так как недавно президент Франции Эммануэль Макрон и «некоторые союзники» заявили, что опасаются унизить Россию и хотят, чтобы Запад предоставил Украине гарантии безопасности, с которыми Россия сможет смириться. «Другие же хотят видеть постоянное снижение боеспособности российских вооруженных сил», — пишет WSJ.

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В свою очередь британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщила, что в Вашингтоне рассматривают воплощение более жесткой стратегии в отношении конфликта на Украине и хотят, чтобы она победила и вернула себе все свои территории. Издание напоминает, что ранее публично заявленная цель была — «не поражение России, как таковой», а защита Украины от России, обеспечение Киева сильной военной позицией на момент начала дипломатических переговоров. Однако, по словам собеседника газеты, в скором времени ожидать подобного развития событий не стоит, к тому же, «Россия не проявляет интереса к переговорам». В этой связи Вашингтон продолжит поддерживать Киев, «чтобы помочь Украине выжить как независимой демократической стране».

27 марта WSJ также описала возможный формат предполагаемого наступления украинский вооруженных сил. По мнению опрошенных изданием экспертов, Украина вряд ли начнет контрнаступление со штурма «в стиле НАТО», который подразумевает массированную атаку с воздуха с использованием самолетов и крылатых ракет. Для подобной атаки у Киева нет необходимого числа истребителей и вертолетов, сказал полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Джон Нагл. К тому же ни одна из сторон конфликта не контролирует воздушное пространство над Украиной, отметил он.

WSJ отмечает, что украинские военные не раскрывают своих планов, но некоторые аспекты контрнаступления можно предугадать, учитывая имеющуюся у страны технику, в том числе западные поставки. Опрошенные изданием эксперты полагают, что сначала Украина предпримет атаку с использованием высокоточного оружия дальнего действия наземного базирования, включая ракеты и артиллерию. Затем, считают собеседники, последует сухопутное наступление, где Киеву нужно будет совмещать имеющиеся у него советские танки с западными.

24 февраля 2022 года, когда Владимир Путин объявил о начале военной операции, он называл ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». В сентябре 2022 года Путин говорил, что цель специальной военной операции — ликвидация антироссийского анклава, который создается на территории Украины и угрожает России. 25 января 2023 года, президент России заявил, что целью операции является защита людей и самой России от угроз, которые пытаются создать на прилегающих исторических российских территориях.

В конце сентября в ЛНР, ДНР, а также на подконтрольных российским военным территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы о присоединении к России. Согласно итогам голосования, опубликованным местными избиркомами, в ЛНР эту идею поддержали 98,42% в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской — 93,11%. Регионы стали частью страны.

Власти России заявляли, что спецоперация на Украине идет по плану и все ее цели будут достигнуты.

WSJ узнала, что у Запада пока нет плана окончания конфликта на Украине
WSJ узнала, что у Запада пока нет плана окончания конфликта на Украине

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина военный конфликт Запад урегулирование контрнаступление
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