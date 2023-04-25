Лавров назвал шизофренией увязку переговоров с контрнаступлением Украины

Западные политики неоднократно заявляли, что успех контрнаступления усилит позиции Украины на переговорах с Россией. Такой подход глава российского МИДа посчитал нелогичным

Сергей Лавров (Фото: Mike Segar / Reuters)

Логика, которая предполагает начало переговоров Киева с Москвой после успешного контрнаступления украинских войск, является шизофренической, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Министр заявил, что Россия «очень ясно и честно» изложила свои цели в спецоперации на Украине. «А вот какая цель у США, у НАТО, у Евросоюза?» — задал он вопрос.

«Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — сказал Лавров.

Он пояснил, что в урегулировании конфликта нет какого-то графика. «Надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься», — продолжил министр.

Ранее бывший посол США в Москве (2001–2005 годы) Александр Вершбоу заявил, что от планируемого Украиной наступления зависит все, в том числе возможность создания более значительных рычагов воздействия перед переговорами с Россией.

В марте 2023 года Лавров заявлял, что западные страны призывают к переговорам по Украине Россию. «Когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег и из ряда других государств призывал к переговорам Украину. И, наверное, в этом есть своя сермяжная правда, потому что Украину как раз настраивают на продолжение войны», — сказал тогда министр.

Он отметил, что, когда Киев в конце прошлого марта был готов к переговорам и предложил принципы урегулирования, «Украине ударили по рукам» США, Британия и другие.

«Адресовать России призывы к переговорам, от которых мы никогда не отказывались, если они серьезные, еще раз подчеркну — это некорректно. Серьезных предложений мы с марта прошлого года не видели, есть только военная риторика», — сказал министр. По его словам, никто из западных журналистов не вспоминает о запрете украинского лидера Владимира Зеленского вести любые переговоры с российским правительством.