В США допустили, что контрнаступление приблизит переговоры Москвы и Киева

Помощники Байдена допускают возможность диалога Москвы и Киева и пытаются определить исход, который мог бы быть приемлемым для обеих сторон. Лавров ранее назвал шизофренией увязку переговоров с контрнаступлением ВСУ

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Из-за планируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины разговоры о возможном урегулировании конфликта Киева и Москвы путем переговоров отошли на задний план, однако некоторые американские и европейские чиновники считают, что следующая фаза боевых действий может «придать импульс» дипломатии, сообщает The New York Times.

Власти США по-прежнему настороженно относятся к призывам прекратить огонь или начать мирные переговоры, особенно тем, которые не подразумевают отвод российских войск и исходят от Китая. Скептическое отношение проявляют и некоторые европейские чиновники. Украинские власти заявляют, что не согласятся на переговоры, пока не оттеснят российские войска; российская сторона также «не проявляет никаких признаков желания идти на уступки или вести содержательный диалог», пишет NYT.

Тем не менее, по словам американских чиновников, помощники президента США Джо Байдена не исключают возможность переговоров и пытаются определить исход, который мог бы быть приемлемым как для Киева, так и для Москвы. Больше всего помощники Байдена и европейские чиновники надеются, что Украина добьется значительных успехов во время контрнаступления, что даст ей больше «рычагов влияния».

«Я знаю, что высокопоставленные представители администрации регулярно беседуют с нашими украинскими коллегами о том, как в конечном итоге будет выглядеть мир», — заявил NYT конгрессмен, ведущий демократ в комитете по вооруженным силам палаты представителей Адам Смит. В то же время Вашингтон и Киев часто беседуют о том, «как вооружить ВСУ и помочь отвоевать как можно больше территории».

Как отмечает NYT, на необходимость мирных переговоров указывал в том числе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, отмечая, что затяжной конфликт приведет к большему количеству жертв. Госсекретарь Энтони Блинке занял иную позицию. В начале мая он заявил, что для начала диалога «должны произойти глубокие изменения в сознании Путина и в сознании России».

Глава МИД России Сергей Лавров называл «шизофренической» точку зрения, которая предполагает начало переговоров Киева с Москвой после успешного контрнаступления украинских войск.

«Накачивать Украину вооружениями, и сейчас появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика», — говорил он в конце апреля.

Российская сторона ранее говорила, что готова вести переговоры с Украиной без предварительных условий. Киев считает, что для урегулирования необходим вывод российских войск. Москва отклоняет требования Украины, пока та не признает «сложившиеся реалии» - присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В начале мая The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди европейских чиновников сообщила о смене настроений на Западе о переговорах, в том числе потому, что он стал рассматривать Китай как возможного посредника в урегулировании. При этом ранее власти США и ЕС, как и Украина, скептически отнеслись к плану Пекина из 12 пунктов по мирному урегулированию. Путин допустил, что предложения Китая могут быть взяты за основу мира.