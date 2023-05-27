Киев ответил на требования Москвы встречными условиями мира

Подоляк выдвинул «реалистичные» условия для мира на Украине в ответ на требования России

В МИД России ранее заявили, что для достижения мира Киев должен отказаться от стремления в ЕС, признать «новые территориальные реалии» и дать русскому языку статус государственного. В офисе Зеленского выдвинули встречные условия

Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя в своем Twitter требования Москвы к Киеву для урегулирования конфликта, выдвинул встречные условия, которые украинская сторона считает реалистичными.

В их числе — немедленный вывод российских войск из Украины, признание суверенитета постсоветских стран, «выдача военных преступников и авторов войны», создание демилитаризованной зоны на территории России и сокращение числа ракет повышенной дальности. Также, заявил Подоляк, нужно добиться созыва международной конференции по контролю за ядерным арсеналом России и юридически оформленных «репарационных выплат», в том числе добровольного отказа Москвы от арестованных в других странах активов в пользу Украины.

Вывод российских войск с украинской территории подразумевает и «формула мира», представленная президентом Украины Владимиром Зеленским. В МИД России, комментируя предложения Зеленского, заявили, что Москва не будет вести переговоры на этих условиях, а в Кремле увидели в словах украинского лидера подтверждение позиции Киева об отказе от диалога. Арест российских активов в странах, которые ввели против Москвы санкции, и планы передать их Украине российские власти сравнивают с воровством.

Подоляк отреагировал на слова замглавы российского МИДа Михаила Галузина, который в числе условий для достижения мира назвал отказ Украины от стремления вступить в Евросоюз и НАТО, прекращение боевых действий украинскими силами и признание Киевом «новых территориальных реалий» (в 2014 году Россия присоединила Крым, а в 2022-м — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Украина и большинство стран не признают законность соответствующих референдумов, а Москва считает вопрос принадлежности этих территорий закрытым).

По мнению Галузина, помимо этого Украина должна защищать права русскоязычных граждан и нацменьшинств и закрепить за русским языком статус государственного. Глава МИДа Сергей Лавров ранее утверждал, что в последние годы власти Украины вели «тотальное, фронтальное наступление на русский язык» и ущемляли в правах русское и русскоговорящее население.