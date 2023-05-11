В Киеве заявили о попытках заставить Украину начать переговоры с Россией

Глава СНБО Данилов сообщил о попытках убедить Киев пойти на переговоры с Москвой на российских условиях, но Украина будет участвовать в диалоге только на своих. Россия также отмечала, что не пойдет на диалог на чужих условиях

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Другие страны пытаются заставить Украину пойти на переговоры с Россией на российских условиях, но Киев этого не сделает, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает портал «Страна».

«Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы поскорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Очень много предложений из разных стран», — сказал он.

Однако, по словам Данилова, Украина будет вести переговоры только на своих условиях, и решение об этом будет принимать президент страны Владимир Зеленский. Среди условий начала переговоров он называл отвод российских войск к границам Украины 1991 года.

7 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди европейских чиновников сообщила, что ключевые представители в Совете нацбезопасности США выступают за переговоры Москвы и Киева, но в Госдепартаменте и ЦРУ настроены более скептически и хотят увидеть, как будет проходить украинское наступление. Как отмечает газета, в мышлении Запада произошел «сдвиг», в том числе потому, что он стал рассматривать Китай как возможного посредника в урегулировании.

В начале апреля к переговорам стороны призывали лидеры КНР и Франции Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон. В Италии также указывали, что хотели бы заставить Москву и Киев начать переговоры.

Россия не раз заявляла, что готова к диалогу. При этом страна не собирается следовать «чужим условиям» в данном вопросе, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как отмечали в Кремле, Украина при переговорах должна учитывать «ситуацию де-факто и новые реалии».

Президент Владимир Путин говорил, что предложения Китая по урегулированию конфликта могут в будущем быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию, когда к этому будут готовы Киев и Запад.