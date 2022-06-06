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Лавров описал ответ России на поставки дальнобойного оружия Украине

Лавров: Москва будет «двигать» линию фронта в случае поставок дальнобойного оружия Киеву
Москва будет «отодвигать» линию угрозы со стороны Киева соразмерно поставленным Украине дальнобойным вооружениям, сказал Лавров. Путин ранее указал, что поставки дальнобойных ракет вынудят Россию ударить по новым целям

С увеличением дальнобойности поставляемых западными странами на Украину вооружений, Россия будет на соответствующую дистанцию «отодвигать» линии угроз от своих границ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия 24».

«Чем дальнобойнее вы будете поставлять вооружения, тем дальше мы будем отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации», — предупредил министр.

Лавров назвал неверным суждение о том, что если бы не было спецоперации на Украине, то Киев не получал бы оружие от западных стран. По его словам, в течение 20 лет в адрес Вашингтона и Лондона звучали предупреждения о недопустимости «укрепления своей безопасности за счет безопасности других», как было закреплено в Хартии европейской безопасности в 1999 году.

«Почему это оказалось враньем? И вместо этого вы говорите: «нет, от НАТО отстаньте, кого хотим того принимаем». И пять раз приближались к нашим границам. Оборонительный альянс. Когда исчез Варшавский договор и СССР, от кого вы оборонялись? », — сказал Лавров.

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Заявление Лаврова связано с решением президента США Джо Байдена поставить Украине американские реактивные системы залпового огня (РСЗО), о которых долгое время просили в Киеве. Он одобрил пакет военной помощи на $700 млн, в него войдут системы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Президент США подчеркнул, что это решение «своевременно и необходимо» для украинских сил.

Перед этим власти США получили гарантии от украинского правительства, что те не станут применять полученное оружие для ударов по России, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, назвав отношения между Киевом и Вашингтоном доверительными. В ведомстве подчеркнули, что не станут поставлять ракеты большой дальности, которые бы «вышли за рамки поля боя на Украине»

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Исключил нанесение ударов по российской территории президент Украины Владимир Зеленский, он подчеркнул, что власти Киев «не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория». Его советник Михаил Подоляк добавил, что планов по нанесению ударов по России у властей Украины нет.

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Президент России Владимир Путин при этом усомнился, что анонсированная поставка оружия на Украину способна изменить расстановку сил, отметив, что ВСУ к концу февраля обладали сходными по дальности РСЗО советского и российского производства, часть из которых были уничтожены в ходе спецоперации. Он выразил уверенность, что эта поставка РСЗО является восполнением потерь в военной технике и «ничего здесь нового нет и ничего это не меняет по сути».

«Если [дальнобойные ракеты] будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — предупредил при этом Путин.

В начале июня в Минобороны России заявили, что украинские силы уже готовят удар по российской территории дальнобойными ракетами. Такое вооружение в скором времени поступит в город Шостка в Сумской области, огонь будет вестись «непосредственно из жилых районов города», утверждали в министерстве. В Минобороны уверены, что ВСУ таким образом намерены спровоцировать российские войска на ответный огонь.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Лавров МИД Дальнобойное оружие Военная операция на Украине
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