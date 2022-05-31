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Госдеп исключил поставку Украине ракет большой дальности

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы не будем отправлять ракеты дальнего действия, которые выходят за рамки поля боя на Украине», — пояснил Прайс.

Постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд также ранее подтвердила, что США не будут поставлять Украине вооружения, которые позволят ей атаковать территорию России.

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30 мая Байден заявил, что США не будут поставлять Украине снаряды, способные достичь России. The Washington Post со ссылкой на источник сообщила 31 мая, что США рассматривают возможность передачи Украине реактивных систем залпового огня с ракетами, радиус действия которых составляет более 64 км.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять РСЗО. Он пояснил, что Киеву достаточно ракет, которые летят на 70 км.

В России заявляли, что поставки Украине вооружения, способного достичь российской территории, станут «серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации».

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