Минобороны предупредило о планах Украины ударить ракетами США по России

Украинские военные планируют нанести удары по приграничной территории России с помощью ракет большой дальности, поставленных из США, передает Минобороны.

«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ (Служба безопасности Украины) планируют наносить удары по приграничной территории России непосредственно из жилых районов города», — говорится в сообщении.

Как считают в ведомстве, таким образом украинские военные хотят «спровоцировать Вооруженные Силы России на ответный огонь», а также обвинить в ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении мирных граждан.

Материал дополняется.