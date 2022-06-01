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Минобороны предупредило о планах Украины ударить ракетами США по России

Украинские военные планируют нанести удары по приграничной территории России с помощью ракет большой дальности, поставленных из США, передает Минобороны.

«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ (Служба безопасности Украины) планируют наносить удары по приграничной территории России непосредственно из жилых районов города», — говорится в сообщении.

Как считают в ведомстве, таким образом украинские военные хотят «спровоцировать Вооруженные Силы России на ответный огонь», а также обвинить в ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении мирных граждан.

Материал дополняется. 

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