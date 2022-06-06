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Politico узнала об отказе США снимать санкции с России в обмен на зерно

Источник газеты заявил, что США не пойдут на такую сделку. Politico утверждает, что большинство американских чиновников ждут завершения текущих переговоров и того, откажется ли Москва от требований смягчить санкции

США не пойдут на сделку, в рамках которой с России будет снята часть санкций в обмен на беспрепятственный вывоз украинского зерна, сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.

Он назвал российские заявления на эту тему «дипломатией вымогательства».

Как пишет Politico, сотрудники администрации президента США, а также американские законодатели скептически относятся к заявлениям России о том, что она готова помочь в преодолении возможного продовольственного кризиса. Сенатор от штата Айдахо Джим Риш назвал идею о снятии санкций с России в рамках решения вопроса об экспорте зерна «шантажом».

Газета отмечает, что большинство чиновников ждут, чем закончатся текущие переговоры по разрешению ситуации с поставками украинского зерна и откажется ли Россия от своих притязаний на ослабление санкционного давления.

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Фото:Goran Tomasevic / Reuters

Источник Politico в ООН в свою очередь сказал, что предложение снять с России санкции осложняет и без того «хрупкие» переговоры, которые сейчас идут на уровне организации.

В начале мая ООН оценивала объем скопившегося в портах Украины зерна в 4,5 млн т. Однако 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что на украинской территории остаются неиспользованными около 20 млн т зерна.

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В ООН заявляли, что вывозу зерна препятствует блокада российскими силами украинских портов. В США утверждали, что действия России усугубляют мировой продовольственный кризис. На этом фоне генеральный секретарь Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт российских и белорусских калийных удобрений в обмен на пропуск судов с зерном, писала The Wall Street Journal.

Москва в свою очередь заявляла, что к блокаде поставок зерна привели «незаконные действия» Запада. Представитель президента Дмитрий Песков отмечал, что для возобновления поставок западные страны должны «отменить те незаконные решения, которые препятствуют фрахту судов, вывозу зерна и так далее».

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Фото:Михаил Мордасов / РИА Новости

Он также пояснял, что акватории в районе портов сильно заминированы и проход судов по ним опасен. «Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая», — говорил Песков.

В конце мая президент Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова внести вклад в преодоление продовольственного кризиса, если с нее снимут политически мотивированные санкции. Он подчеркнул, что Россию «необоснованно обвиняют в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки».

Переговоры о возможностях вывоза украинского зерна идут также с Турцией. 2 июня агентство Anadolu сообщило, что Россия, Украина и Турция при содействии ООН выработали «дорожную карту» по осуществлению поставок. В ближайшее время они будут обсуждать маршрут, страхование и обеспечение безопасности судов с зерном.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
зерно санкции против России Украина поставки зерна
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