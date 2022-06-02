Anadolu сообщило о подготовке «зернового коридора» с Украины
Россия, Украина и Турция при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти и поставить на международный рынок около 20 млн т зерна и семян подсолнечника, пишет Anadolu.
По данным агентства, детали плана представители трех стран и международной организации обговорят на встрече в ближайшие дни. Там будут обсуждаться маршрут, страхование и обеспечение безопасности судов с зерном, в том числе разминирование портов в Черном море.
Дипломатические источники Anadolu рассказали, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский позитивно оценивают сотрудничество по созданию «зернового коридора».
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в конце мая рассказал о предложении ООН создать четырехстороннюю контактную группу для обсуждения вывоза украинского зерна. Главными препятствиями для возобновления поставок министр назвал украинские мины у берегов Одесской области и санкции, запрещающие страховать российские суда и оказывать им услуги в иностранных портах.
Россия и Украина — в числе крупнейших мировых поставщиков зерновых культур. После начала военных действий мировые лидеры выражали опасения по поводу возможного продовольственного кризиса. В ООН в начале мая заявили, что в украинских портах скопилось около 4,5 млн т зерна, которое невозможно вывезти.
18 мая в МИД России подтвердили, что обсуждают вывоз украинского зерна. 30 мая Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил готовность содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов.
1 июня министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Турция вызвалась помочь в разминировании черноморских портов. Свою помощь в возобновлении импорта украинского зерна предлагали также США и Канада.
Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для судов и портов, задействованных в вывозе зерна. «Как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои», — заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко.