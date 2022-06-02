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Военная операция на Украине ,  
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Украина потребовала от России гарантий безопасности для судов с зерном

Россия для вывоза зерна с Украины должна отвести свои морские силы, заявил Николенко. В Кремле подчеркивали, что Москва не препятствует проходу судов, а суда не могут выйти из портов, поскольку их заминировали украинские силы
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Украина требует от России гарантий безопасности для судов и портов, задействованных в вывозе зерна, заявил пресс-секретарь украинского МИДа Олег Николенко. Об этом он написал в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признан экстремистской и запрещен в России).

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Военно-морской флот России обеспечит проход судов с зерном, если Украина разминирует прибрежные воды.

«Как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои», — написал Николенко.

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Фото:Эдуард Корниенко / Reuters

По состоянию на начало мая в украинских портах скопилось 4,5 млн т зерна, сообщали в ООН. В организации призвали Россию разблокировать гавани и обеспечить свободный проход судов. В Кремле, в свою очередь, заявили, что Россия не чинит препятствий для экспорта зерна. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, суда не могут выйти из портов не по вине России, а поскольку украинские военные заминировали свои порты. Условием открытия гаваней в российском МИДе также называли снятие санкций.

Свою помощь в решении вопроса с поставками зерна с Украины предложила Турция. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, она готова помочь с разминированием украинских портов. Помимо этого Анкара выступила за создание международной четырехсторонней контактной группы с участием ООН, Турции, России и Украины.

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