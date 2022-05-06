Премьер Финляндии заявила о невозможности прежних отношений с Россией
Финляндия не сможет поддерживать прежние отношения с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом в интервью японскому изданию Nikkei заявила премьер-министр страны Санна Марин.
По ее словам, решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в этом месяце. «Изменилась обстановка в плане безопасности, Финляндия склоняется к членству в НАТО», — пояснила премьер.
Марин заявила, что ее страна поддержит отказ Евросоюза от российской нефти и будет призывать отказаться и от газа. В Финляндии признают наличие нескольких мнений об эмбарго российского топлива и не исключают, что некоторым странам потребуется для этого переходный период. В самой Финляндии планируют отказаться от российского ископаемого топлива в ближайшие месяцы.
О том, что Финляндия в ближайшие месяцы примет решение относительно вступления в НАТО, Марин сообщила в середине апреля. По словам президента Саули Ниинистё, поворотным моментом для Хельсинки стали требования России о гарантиях безопасности, которые предусматривали нерасширение НАТО на восток. Он считает, что таким образом Россия хотела ограничить выбор Финляндии.
О намерении вступить в НАТО заявила и Швеция. Британская газета Times написала, что Финляндия и Швеция могут вступить в альянс уже этим летом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сможет оперативно принять эти страны в случае запроса от них. Как сообщило агентство Reuters 13 апреля, премьер-министр Финляндии планирует подать заявку в течение девяти недель.
Возможное членство Финляндии в альянсе обсуждал парламент страны. 5 мая Financial Times со ссылкой на высокопоставленных финских чиновников сообщила, что в Финляндии хотели бы избежать впечатления, что своим возможным вступлением в НАТО она «посылает России сигнал» или «наказывает» ее.
После заявлений из Хельсинки официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия сделала Швеции и Финляндии предупреждения и проинформировала о последствиях в случае вступления в НАТО. Также в МИДе 4 мая заявили, что в случае вступления в НАТО эти страны станут «пространством противостояния Североатлантического блока и России».
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об усилении российской группировки сухопутных сил вдоль новых границ с альянсом и существенном развертывании военно-морских сил в Финском заливе.