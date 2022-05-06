Премьер Финляндии заявила о невозможности прежних отношений с Россией

Санна Марин считает, что финские власти не смогут поддерживать отношения с Москвой на прежнем уровне из-за ситуации вокруг Украины

Санна Марин (Фото: Heikki Saukkomaa / imago-images.de / Global Look Press)

Финляндия не сможет поддерживать прежние отношения с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом в интервью японскому изданию Nikkei заявила премьер-министр страны Санна Марин.

По ее словам, решение о вступлении Финляндии в НАТО будет принято в этом месяце. «Изменилась обстановка в плане безопасности, Финляндия склоняется к членству в НАТО», — пояснила премьер.

Марин заявила, что ее страна поддержит отказ Евросоюза от российской нефти и будет призывать отказаться и от газа. В Финляндии признают наличие нескольких мнений об эмбарго российского топлива и не исключают, что некоторым странам потребуется для этого переходный период. В самой Финляндии планируют отказаться от российского ископаемого топлива в ближайшие месяцы.

О том, что Финляндия в ближайшие месяцы примет решение относительно вступления в НАТО, Марин сообщила в середине апреля. По словам президента Саули Ниинистё, поворотным моментом для Хельсинки стали требования России о гарантиях безопасности, которые предусматривали нерасширение НАТО на восток. Он считает, что таким образом Россия хотела ограничить выбор Финляндии.

О намерении вступить в НАТО заявила и Швеция. Британская газета Times написала, что Финляндия и Швеция могут вступить в альянс уже этим летом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сможет оперативно принять эти страны в случае запроса от них. Как сообщило агентство Reuters 13 апреля, премьер-министр Финляндии планирует подать заявку в течение девяти недель.

Читайте на РБК Pro Pro Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы Pro Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Инструкции Pro Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Экс-глава eBay и Hewlett-Packard: «Бежать надо на пожар, а не от пожара» Статьи Pro Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки Статьи Pro Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях Статьи Pro Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Статьи Pro Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку Инструкции

Возможное членство Финляндии в альянсе обсуждал парламент страны. 5 мая Financial Times со ссылкой на высокопоставленных финских чиновников сообщила, что в Финляндии хотели бы избежать впечатления, что своим возможным вступлением в НАТО она «посылает России сигнал» или «наказывает» ее.

После заявлений из Хельсинки официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия сделала Швеции и Финляндии предупреждения и проинформировала о последствиях в случае вступления в НАТО. Также в МИДе 4 мая заявили, что в случае вступления в НАТО эти страны станут «пространством противостояния Североатлантического блока и России».

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об усилении российской группировки сухопутных сил вдоль новых границ с альянсом и существенном развертывании военно-морских сил в Финском заливе.