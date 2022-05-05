FT узнала о желании Финляндии избежать «сигнала России» из-за НАТО

FT: Финляндия не хочет, чтобы ее возможное вступление в НАТО поняли как «наказание России»

Финляндия не хочет подавать своим возможным присоединением к НАТО никаких сигналов России, узнала FT. В связи с этим ряд пунктов договора с альянсом будут скрыты

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Финляндия хочет избежать впечатления, что своим возможным вступлением в НАТО она «посылает России сигнал» или «наказывает» ее — вместо этого страна хочет показать, что ее цель состоит в повышении собственной безопасности, сообщили Financial Times высокопоставленные финские чиновники.

В связи с этим ряд пунктов договора Финляндии с НАТО, вероятно, не будут афишироваться, пишет издание. Так, политические декларации основных союзников, а также самого альянса будут публичными. Однако некоторые договоренности с Финляндией по обороне останутся в секрете, отметил высокопоставленный представитель НАТО. «Двусмысленность — важная часть сдерживания», — сказал он.

О том, что Финляндия в ближайшие месяцы примет решение по вопросу вступления в НАТО, в середине апреля сообщила премьер-министр страны Санна Марин. По словам президента Саули Ниинистё, поворотным моментом для Хельсинки стали требования России по гарантиям безопасности, которые предусматривали нерасширение НАТО на восток. Он считает, что таким образом Россия хотела ограничить выбор Финляндии. Кроме того, сферу безопасности изменило и происходящее на Украине, отметила Марин. По ее словам, после этих событий «пути назад нет».

Пока вопрос о возможном членстве Финляндии в военном блоке обсуждается в парламенте страны. По словам источников издания Iltalehti, о решении подать заявку на вступление в НАТО Ниинистё объявит 12 мая.

Российские власти намерение Финляндии вступить в блок неоднократно критиковали. Как заявили в МИДе, смысл существования НАТО — это «геополитическая конфронтация с Россией». И Финляндия, присоединившись к альянсу, также станет «пространством для этого противостояния со всеми вытекающими последствиями», в том числе с последствиями для «проверенных временем добрососедских отношений» с Москвой.