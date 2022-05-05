FT узнала о желании Финляндии избежать «сигнала России» из-за НАТО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Джоли рассказала о встрече во Львове с пострадавшими в Краматорске детьми Общество, 12:08
Как выжить в информационной войне — 6 полезных книг Социальная экономика, 12:00
Русфонд помогает беженцам из зоны спецоперации РБК+, 12:00
Трансферы футболистов ЦСКА и «Спартака» вошли в топ-10 худших в АПЛ Спорт, 11:56
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 11:47
В Татарстане ребенок поцарапал горло куском проволоки в батоне Общество, 11:44
FT узнала о желании Финляндии избежать «сигнала России» из-за НАТО Политика, 11:41
Как меняется актуальность цифровых активов и валют Pro, 11:40
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:39
Минэк создаст ИT-систему по «моделированию» экономического развития Экономика, 11:35
Как научиться сосредоточенно работать: 5 советов от айтишников Экономика образования, 11:30
ЦИАН назвал города Подмосковья с наибольшим приростом цен на новостройки Недвижимость, 11:19
У выпускавших «Хортицю» и «Первак» в России заводов сменился владелец Бизнес, 11:07
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сент-Луисом» Спорт, 11:06
Политика ,  
0 

FT узнала о желании Финляндии избежать «сигнала России» из-за НАТО

FT: Финляндия не хочет, чтобы ее возможное вступление в НАТО поняли как «наказание России»
Финляндия не хочет подавать своим возможным присоединением к НАТО никаких сигналов России, узнала FT. В связи с этим ряд пунктов договора с альянсом будут скрыты
Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock
Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock

Финляндия хочет избежать впечатления, что своим возможным вступлением в НАТО она «посылает России сигнал» или «наказывает» ее — вместо этого страна хочет показать, что ее цель состоит в повышении собственной безопасности, сообщили Financial Times высокопоставленные финские чиновники.

В связи с этим ряд пунктов договора Финляндии с НАТО, вероятно, не будут афишироваться, пишет издание. Так, политические декларации основных союзников, а также самого альянса будут публичными. Однако некоторые договоренности с Финляндией по обороне останутся в секрете, отметил высокопоставленный представитель НАТО. «Двусмысленность — важная часть сдерживания», — сказал он.

Медведев описал действия России при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
Дмитрий Медведев

О том, что Финляндия в ближайшие месяцы примет решение по вопросу вступления в НАТО, в середине апреля сообщила премьер-министр страны Санна Марин. По словам президента Саули Ниинистё, поворотным моментом для Хельсинки стали требования России по гарантиям безопасности, которые предусматривали нерасширение НАТО на восток. Он считает, что таким образом Россия хотела ограничить выбор Финляндии. Кроме того, сферу безопасности изменило и происходящее на Украине, отметила Марин. По ее словам, после этих событий «пути назад нет».

Пока вопрос о возможном членстве Финляндии в военном блоке обсуждается в парламенте страны. По словам источников издания Iltalehti, о решении подать заявку на вступление в НАТО Ниинистё объявит 12 мая.

Российские власти намерение Финляндии вступить в блок неоднократно критиковали. Как заявили в МИДе, смысл существования НАТО — это «геополитическая конфронтация с Россией». И Финляндия, присоединившись к альянсу, также станет «пространством для этого противостояния со всеми вытекающими последствиями», в том числе с последствиями для «проверенных временем добрососедских отношений» с Москвой.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Сильный HR-бренд: надо ли его строить в условиях турбулентности
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Привычные инструменты веб-аналитики стали опасными: в чем причины
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Десять способов, которые помогут руководителю избежать выгорания
Инструкции
Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Финляндия НАТО
Материалы по теме
Премьер Финляндии сообщила о дискуссиях в парламенте о членстве в НАТО
Политика
Хорватия пообещала наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
Iltalehti узнала дату принятия решения Финляндии по вступлению в НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter