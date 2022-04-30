В Финляндии сочли российские базы у границ последствием вступления в НАТО
Предупреждения российских официальных лиц о последствиях в случае вступления Финляндии в НАТО — ожидаемая реакция, заявил в интервью Ilta-Sanomat президент Финляндии Саули Ниинисте.
«Это достаточно последовательное продолжение того, что мы слышали много лет назад, в том числе и от президента Путина», — считает он. Ниинисте полагает, что Россия может построить военные базы вблизи восточных границ страны, начнет группировать там войска. Президент Финляндии допускает также, что Россия начнет наращивать военное присутствие на Балтике.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее заявила, что вступление Финляндии в НАТО повлечет «негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы», а замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что России придется серьезно усилить группировку сухопутных сил вдоль границ с альянсом и существенно развернуть военно-морские силы в Финском заливе.
Финляндия, как и Швеция, имеет статус государства — партнера НАТО. В блок входят 30 стран, из скандинавских государств в нем состоят Норвегия и Дания. Финские власти ранее говорили, что не будут спешить с решением о вступлении в Североатлантический альянс.
«Поворотным моментом», по словам Ниниисте, для него стали требования к гарантиям безопасности, которые Россия озвучила в декабре 2021 года, в их числе — нерасширение НАТО на восток.
«Эти требования распространялись также на Финляндию и Швецию. <...> Это говорит о том, что Россия не видит нас такими, какими видела, то есть как неприсоединившиеся в военном отношении, полностью суверенные стабильные государства, а в каком-то смысле — как часть своих интересов», — сказал он, добавив, что Россия таким образом попыталась ограничить выбор Финляндии и Швеции.
Источники The Times сообщали, что Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО этим летом. По словам зампредседателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Эркки Туомиои, Хельсинки может подать заявку в ближайшие недели.