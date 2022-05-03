Премьер Финляндии Марин: в парламенте ведется дискуссия о подаче заявки в НАТО

Премьер Финляндии сообщила о дискуссиях в парламенте о членстве в НАТО

В парламенте Финляндии ведутся дискуссии во вопросу членства в НАТО, прорабатываются разные сценарии реакции Москвы, сказала Марин. В МИД России ранее предупредили о «самых нежелательных последствиях»

Фото: finnishparliament / Flickr

В финском парламенте продолжается обсуждение вероятного вступления страны в НАТО, происходящее на Украине изменило среду безопасности и «пути назад нет». Об этом заявила глава финского правительства Санна Марин после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, передает Associated Press.

«Мы должны решить, подавать ли заявку на членство в НАТО или продолжать наш нынешний путь, — рассказала Марин. — Это та дискуссия, которую мы сейчас ведем в нашем национальном парламенте».

В Хельсинки прорабатывают разные сценарии реакции России в случае вступления Финляндии в НАТО, добавила Марин, передает Helsingin Sanomat. «Нам нужно быть смелыми вместе, мы не должны позволять подобным угрозам влиять на наши собственные решения», — подчеркнула она.

Как сообщил Шольц, для Германии и Финляндии является очевидным, что государственные границы не могут изменяться с помощью применения силы. «Теперь, когда Россия пытается сделать это на Украине, нет никакой гарантии, что она попытается сделать это где-то еще», — указал немецкий канцлер.

По его мнению, российский президент Владимир Путин стремится «восстановить былое значение России в изменившемся мире».

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе Не только SAP: увидим ли мы новых ИТ-гигантов в Европе Статьи Pro Ждите контрафакта: какие риски параллельного импорта грозят России Ждите контрафакта: какие риски параллельного импорта грозят России Статьи Pro Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах Инструкции Pro Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг Статьи Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Статьи Pro Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России Как выходить на внешние рынки, когда полмира отвернулось от России Статьи Pro В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум В вакансии нет зарплаты: как на собеседовании претендовать на максимум Инструкции

В российском МИДе прежде заявили, что вступление Финляндии в НАТО приведет к «самым нежеланным последствиям, которых необходимо избегать». Замглавы МИДа Александр Грушко отметил, что протяженность границы между Россией и Финляндией составляет 1,3 тыс. км, из-за чего Москва намерена «принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны». В Кремле сообщили о планах в случае членства Финляндии в НАТО «сбалансировать ситуацию», указав при этом, что этот вопрос не является для России экзистенциальной угрозой.

Финский президент Саули Ниинистё назвал предупреждения Москвы о последствиях ожидаемой реакцией, допустив, что Россия начнет строительство военных баз вблизи границы и наращивание военного присутствия на Балтике.

По словам источников финской газеты Iltalehti, Ниинистё объявит о поддержке вступления Финляндии в НАТО 12 мая, что будет поддержано партиями парламента. До этой даты комитеты финского парламента завершат обсуждение доклада по внешней политике и политике безопасности. Затем, рассказали собеседники издания, заявление о подаче заявки на членство в альянсе будет передано в НАТО без дополнительных обсуждений в комитетах и без голосования.