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Премьер Финляндии сообщила о дискуссиях в парламенте о членстве в НАТО

Премьер Финляндии Марин: в парламенте ведется дискуссия о подаче заявки в НАТО
В парламенте Финляндии ведутся дискуссии во вопросу членства в НАТО, прорабатываются разные сценарии реакции Москвы, сказала Марин. В МИД России ранее предупредили о «самых нежелательных последствиях»
Фото: finnishparliament / Flickr
Фото: finnishparliament / Flickr

В финском парламенте продолжается обсуждение вероятного вступления страны в НАТО, происходящее на Украине изменило среду безопасности и «пути назад нет». Об этом заявила глава финского правительства Санна Марин после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, передает Associated Press.

«Мы должны решить, подавать ли заявку на членство в НАТО или продолжать наш нынешний путь, — рассказала Марин. — Это та дискуссия, которую мы сейчас ведем в нашем национальном парламенте».

В Хельсинки прорабатывают разные сценарии реакции России в случае вступления Финляндии в НАТО, добавила Марин, передает Helsingin Sanomat. «Нам нужно быть смелыми вместе, мы не должны позволять подобным угрозам влиять на наши собственные решения», — подчеркнула она.

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Как сообщил Шольц, для Германии и Финляндии является очевидным, что государственные границы не могут изменяться с помощью применения силы. «Теперь, когда Россия пытается сделать это на Украине, нет никакой гарантии, что она попытается сделать это где-то еще», — указал немецкий канцлер.

По его мнению, российский президент Владимир Путин стремится «восстановить былое значение России в изменившемся мире».

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В российском МИДе прежде заявили, что вступление Финляндии в НАТО приведет к «самым нежеланным последствиям, которых необходимо избегать». Замглавы МИДа Александр Грушко отметил, что протяженность границы между Россией и Финляндией составляет 1,3 тыс. км, из-за чего Москва намерена «принимать меры обеспечения нашей безопасности и обороны». В Кремле сообщили о планах в случае членства Финляндии в НАТО «сбалансировать ситуацию», указав при этом, что этот вопрос не является для России экзистенциальной угрозой.

Финский президент Саули Ниинистё назвал предупреждения Москвы о последствиях ожидаемой реакцией, допустив, что Россия начнет строительство военных баз вблизи границы и наращивание военного присутствия на Балтике.

По словам источников финской газеты Iltalehti, Ниинистё объявит о поддержке вступления Финляндии в НАТО 12 мая, что будет поддержано партиями парламента. До этой даты комитеты финского парламента завершат обсуждение доклада по внешней политике и политике безопасности. Затем, рассказали собеседники издания, заявление о подаче заявки на членство в альянсе будет передано в НАТО без дополнительных обсуждений в комитетах и без голосования.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Финляндия НАТО
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