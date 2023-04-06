Мэр Львова объявил о «завершении истории» канонической УПЦ в городе

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Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) прекратила свое существование во Львове в результате действий местных властей, заявил мэр города Андрей Садовый в своем телеграм-канале.

По его словам, за последние два для власти снесли «самострой» УПЦ в районе Сыхова, помещение на улице Пекарской было переведено в пользование военных медиков, владелица помещения на Антоновича разорвала соглашение с УПЦ, а храм на улице Бобанича перешел в пользование религиозной общины ПЦУ.

«За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе. <...> Перед Пасхой в родном доме должен быть порядок», — написал Садовый.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ).



ПЦУ образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году. Каноническая Украинская православная церковь входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии, ее возглавляет митрополит Онуфрий. В мае прошлого года УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

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