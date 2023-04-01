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Митрополиту Павлу стало плохо во время судебного заседания в Киеве

В Киеве перенесли судебное заседание из-за плохого самочувствия митрополита Павла
Шевченковский суд Киева перенес заседание после того, как митрополит Павел пожаловался на плохое самочувствие. У него понизился уровень сахара в крови
Митрополит Павел
Митрополит Павел (Фото: Pavlo Gonchar / Zuma / Global Look Press)

Судья Шевченковского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу после жалобы последнего на плохое самочувствие. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, у него понизился уровень сахара в крови, в связи с чем судья перенес заседание на 9:00 3 апреля. Митрополит Павел покинул зал суда.

На заседании 1 апреля должны были выбрать меру пресечения. Прокуратура потребовала для митрополита Павла круглосуточный домашний арест. Адвокат подал ходатайство про перенос заседания на 3 апреля, чтобы ознакомиться с материалами дела. Судья отказал в удовлетворении ходатайства.

После этого адвокат митрополита Павла подал ходатайство об отводе судьи, заявив, что он ведет себя предвзято.

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила вручение подозрения митрополиту УПЦ Павлу, по месту его проживания и пребывания прошли обыски.

Служба утверждает, что «собрала обоснованную доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебедя) к разжиганию религиозной розни».

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Сам митрополит Павел отрицает свою вину. «Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело», — подчеркнул он.

Уголовное дело в отношении митрополита завели по ст. 161 и 436 УК Украины (разжигание ненависти на религиозной почве и публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта).

Это произошло после того, как во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского Павел назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на Церковь».

Подозрения Павлу предъявили на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Власти Украины решили расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ. В УПЦ сочли это решение «беззаконием» и подали иск в суд.

Минкультуры Украины назвало одним из условий, при котором монахи могут остаться в лавре, их переход из УПЦ в ПЦУ. Митрополит Павел исключал выселение монахов из обители до окончания разбирательства.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
митрополит судебное разбирательство Украина Киево-Печерская лавра
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