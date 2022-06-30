Во Львове запретили деятельность УПЦ Московской патриархии

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Львовский городской совет проголосовал за запрет Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из-за угрозы национальной безопасности. Автор инициативы, депутат от «Европейской солидарности» Юрий Ломага, сообщил об этом на своей странице в Facebook (принадлежит запрещенной в России и признанной экстремистской организацией Meta).

«Во Львове запрещена деятельность московского патриархата! Такое решение сегодня мы приняли на заседании сессии Львовский городской совет», — написал депутат (орфография сохранена).

В 2018 году на Украине была создана собственная православная церковь — ПЦУ (Православная церковь Украины). Патриарх Константинопольский Варфоломей даровал ей томос (указ) о получении автокефалии. РПЦ не признала решения Константинопольского патриархата, разорвав с ним евхаристическое общение.

В конце мая участники собора ПЦУ объявили о ее «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Они осудили военные действия на Украине как нарушение Божьей заповеди «Не убий!» и выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла, который поддержал российскую спецоперацию. Помимо этого в УПЦ стремятся возобновить диалог с Православной церковью Украины.

В РПЦ после этого не исключили нового раскола внутри ПЦУ из-за «самочинных действий» по изменению ее устава. Решение о статусе церкви может быть принято лишь в рамках канонической процедуры, отметили в пресс-службе патриарха.