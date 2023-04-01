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СБУ назвала число уголовных дел против священнослужителей УПЦ с 2022 года

СБУ: с 2022 года на Украине завели более 60 дел против священнослужителей УПЦ
Украинские суды вынесли семь приговоров в отношении ряда священнослужителей УПЦ. Всего с 2022 года было возбуждено 61 уголовное дело против представителей духовенства УПЦ. Против 17 клириков ввели санкции, отметили в СБУ
Фото: Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

С 2022 года Служба безопасности Украины завела более 60 уголовных дел против священнослужителей Украинской православной церкви. Об этом спецслужба сообщила в телеграм-канале.

«Возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя. Всего суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков <...>, в том числе двое из них были использованы в обмене на наших [украинских] военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, в отношении 17 представителей духовенства УПЦ введены санкции. Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителей УПЦ, у которых также было российское гражданство.

Сотрудники СБУ с октября прошлого года проводят обыски в принадлежащих УПЦ помещениях. С проверкой приходили к правящему архиерею Тульчинской епархии, Винницкому митрополиту Ионафану — его обвинили в «поддержке Кремля и разжигании розни».

Позже обыски прошли в помещениях Александрийской, Черновицко-Буковинской, Светлогорской и других епархий. В Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и Сарненско-Полесской епархии при обыске обнаружили «пророссийскую литературу», предназначенную для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах, сообщили в СБУ.

В декабре обыски прошли в 14 храмах в Харьковской области, а 29 декабря СБУ провела рейды в Днепропетровской и Хмельницкой областях.

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В Кремле эти действия назвали «очередным звеном в цепи вот этих военных действий против русского православия».

Врио председателя СБУ Василий Малюк сообщил в конце 2022 года, что на Украине завели более 50 дел в отношении священников УПЦ. К 21 декабря суд вынес приговоры по пяти делам.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ).

ПЦУ образовалась в 2018 году как результат слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. РПЦ ее не признала, томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году подписал патриарх Константинопольский Варфоломей.

Украинская православная церковь входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии, ее возглавляет митрополит Онуфрий. 27 сентября 2022 года участники собора УПЦ объявили о ее «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

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Виктория Громова Виктория Громова
СБУ УПЦ священнослужитель уголовное дело
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