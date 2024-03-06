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Военная операция на Украине ,  
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Командующий сухопутных войск Украины раскрыл планы ВСУ на 2024 год

Командующий Сухопутными войсками Павлюк раскрыл планы ВСУ на 2024 год
Сюжет
Военная операция на Украине
Генерал Павлюк назвал задачами ВСУ на этот год стабилизацию линии фронта, перегруппировку войск и «проведение контрударных действий». Предыдущее контрнаступление Украины провалилось, указывала Москва, это признали и в Киеве
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Украина в этом году планирует стабилизировать линию фронта, перегруппировать войска и «провести контрударные действия», заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в эфире телемарафона, его слова приводит «Страна.ua».

«Наша задача — стабилизация линии фронта, <...> провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку, и в этом году провести контрударные действия», — сказал Павлюк.

Генерал-лейтенант Павлюк командует Сухопутными войсками с февраля, он сменил генерал-полковника Александра Сырского, который стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо уволенного Валерия Залужного.

Зеленский заявил, что Россия заранее узнала планы контрнаступления ВСУ
Политика
Владимир Зеленский

В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил о подготовке ВСУ к новому наступлению на юге и в Черном море. Начальник главного оперативного управления Генштаба российской армии генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде» говорил, что украинские силы «все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий», и не исключал, что в случае масштабной военной помощи со стороны Запада ВСУ предпримут очередную попытку контрнаступления.

В то же время газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что в лучшем случае украинские военные «используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки провести новое контрнаступление в следующем году». По данным издания, американские военные во главе с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи считают, что Киев на фоне проблем с поставками оружия и нехваткой боеприпасов может рассчитывать на замороженный конфликт.

Киев попытался начать контрнаступление в начале лета прошлого года. В ноябре Зеленский признал, что оно не достигло результатов, на которые рассчитывал Киев. Он связал это с тем, что Украина недополучила помощи со стороны Запада, а также с ограниченной численностью войск. В феврале украинский лидер заявил, что Москва получила план контрнаступления ВСУ еще до его начала.

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Россия после начала наступления украинской армии не раз заявляла о его провале. Министр обороны Сергей Шойгу в феврале сказал, что украинская армия потеряла более 444 тыс. человек с начала военных действий. Зеленский говорил о гибели 31 тыс. военнослужащих. Москва в последний раз раскрывала данные о потерях в сентябре 2022 года.

По словам Шойгу, после провала контрнаступления командование ВСУ «пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта».

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Елена Чернышова
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