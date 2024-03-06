Командующий сухопутных войск Украины раскрыл планы ВСУ на 2024 год
Украина в этом году планирует стабилизировать линию фронта, перегруппировать войска и «провести контрударные действия», заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в эфире телемарафона, его слова приводит «Страна.ua».
«Наша задача — стабилизация линии фронта, <...> провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку, и в этом году провести контрударные действия», — сказал Павлюк.
Генерал-лейтенант Павлюк командует Сухопутными войсками с февраля, он сменил генерал-полковника Александра Сырского, который стал главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо уволенного Валерия Залужного.
В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News сообщил о подготовке ВСУ к новому наступлению на юге и в Черном море. Начальник главного оперативного управления Генштаба российской армии генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде» говорил, что украинские силы «все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий», и не исключал, что в случае масштабной военной помощи со стороны Запада ВСУ предпримут очередную попытку контрнаступления.
В то же время газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что в лучшем случае украинские военные «используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки провести новое контрнаступление в следующем году». По данным издания, американские военные во главе с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи считают, что Киев на фоне проблем с поставками оружия и нехваткой боеприпасов может рассчитывать на замороженный конфликт.
Киев попытался начать контрнаступление в начале лета прошлого года. В ноябре Зеленский признал, что оно не достигло результатов, на которые рассчитывал Киев. Он связал это с тем, что Украина недополучила помощи со стороны Запада, а также с ограниченной численностью войск. В феврале украинский лидер заявил, что Москва получила план контрнаступления ВСУ еще до его начала.
Россия после начала наступления украинской армии не раз заявляла о его провале. Министр обороны Сергей Шойгу в феврале сказал, что украинская армия потеряла более 444 тыс. человек с начала военных действий. Зеленский говорил о гибели 31 тыс. военнослужащих. Москва в последний раз раскрывала данные о потерях в сентябре 2022 года.
По словам Шойгу, после провала контрнаступления командование ВСУ «пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта».
Названо туристическое направление, куда россияне стали ездить в два раза чаще
Илон Маск встретился с Трампом впервые после перепалки в Twitter
Вступили в силу важные изменения для Apple, Google, Microsoft. Что нужно знать
Премьер Великобритании Риши Сунак пожаловался на беспорядок дома
Директор СВР Нарышкин впервые прокомментировал смерть Навального
Что будет с интернетом в России после повреждения кабеля хуситами
Стало известно, когда выйдет третья часть «Холопа»
Сколько стоит и как выглядит иранский седан для России. Фото и подробности
Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье
Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB
Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?
Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?