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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками

Зеленский назначил Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский сменил командующих Сухопутными и Десанто-штурмовыми войсками, а также Объединенных сил и Сил теробороны. Перестановки продолжились после увольнения Залужного
Александр Павлюк
Александр Павлюк (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны, указ опубликован на сайте главы государства. Этот пост ранее занимал генерал-полковник Александр Сырский, который стал главнокомандующим ВСУ.

Генерал-лейтенант Павлюк с 2023 года был первым замминистра обороны страны, 10 февраля кабмин освободил его от этой должности. До этого он был замкомандующего Сухопутными войсками и возглавлял Киевскую областную военную администрацию.

Кроме того, Зеленский:

  • уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенными силами ВСУ, на его место назначил Юрия Содоля;
  • вместо Максима Миргородского назначил командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Игоря Скибюка;
  • назначил командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Плахуту. Эту должность ранее занимал генерал-майор Анатолий Баргилевич, который 9 февраля возглавил Генштаб ВСУ.

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Александр Сырский и Владимир Зеленский (справа налево)

Новые кадровые перестановки в армии начались 8 февраля, когда в отставку отправили главкома ВСУ Валерия Залужного. Их необходимость советник офиса главы президента Михаил Подоляк объяснил четырьмя причинами: важностью пересмотреть тактику на поле боя, которая не дала должного результата в прошлом году, не допустить «стагнации по линии фронта», найти решения, позволяющие «удержать и развить инициативу», а также запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии.

Зеленский обосновал отставку Залужного стремлением обновить руководство ВСУ: «Время для такого обновления — именно сейчас». Он поблагодарил Залужного за службу и предложил ему «и дальше быть в команде». Сам бывший главком заявил, что «задания 2022 года отличаются от задач 2024-го, поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям».

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По данным источников «РБК-Украина», в ближайшее время перестановки продолжатся, в частности, в команду Сырского может войти экс-заместитель министра обороны Анна Маляр. В Кремле заявили, что эти изменения не скажутся на ходе военных действий, они продолжатся «до достижения целей».

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Владимир Зеленский ВСУ отставка назначения Сухопутные войска
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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