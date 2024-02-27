Шойгу рассказал о попытках ВСУ не допустить развала фронта
После провала контрнаступления Украина пытается не допустить развала фронта, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — сказал министр.
Он также отметил, что в целом за время проведения военной операции России ВСУ потеряли свыше 440 тыс. военнослужащих. С начала 2024 года Украина каждый день теряет более 800 солдат и офицеров, добавил Шойгу.
На этом фоне российские войска продолжают занимать более выгодные позиции и улучшать положение на донецком и купянском направлениях, подчеркнул глава военного ведомства.
О том, что украинское командование разными способами пытается не допустить обвала фронта, Шойгу также сказал 2 февраля на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил. Тогда глава Минобороны отметил, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и в спешке организует принудительную мобилизацию.
Потери ВСУ за январь министр оценил в 23 тыс. убитыми и ранеными.
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