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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил, что Россия заранее узнала планы контрнаступления ВСУ

Зеленский: Россия заранее получила планы контрнаступления ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва получила планы контрнаступления ВСУ до их начала, рассказал Зеленский. Прошлой весной были слиты секретные документы Пентагона, публикация вызвала трения между Киевом и Вашингтоном. Путин назвал контрнаступление провалом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

План контрнаступления Украины в 2023 году был известен России заранее. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках форума «Украина. 2024 год».

«Скажу откровенно, наши контрнаступательные действия в прошлом году были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия. Точка», — сказал Зеленский.

ВСУ имели «кулак» для наступления, но до сих пор четыре бригады из него остаются «голыми», они не получили военной техники, рассказал Зеленский. «Могли воевать четыре бригады? Нет. Они не воевали, стояли, ждали технику», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, планирует ли Украина новое наступление в этом году, президент пояснил: «Главное — иметь план. И этот план есть. Я не смогу вам сказать детали этого плана».

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Весной прошлого года в интернете начали появляться секретные документы Пентагона, среди которых была в том числе информация, относящаяся к конфликту России и Украины. В частности, в них содержались пессимистичные прогнозы американской разведки насчет наступления Украины, оценки украинских потерь, а также детальные сведения, касающиеся ВСУ.

Власти США убеждали украинскую сторону, что Россия сможет получить незначительную пользу от опубликованных сведений и утечка не повлияет на контрнаступление, рассказал Washington Post источник. В Киеве, однако, значительно возросло недоверие к Вашингтону. «Не делитесь с [президентом Джо] Байденом ничем, чего вы не хотите [увидеть] на первой странице The Washington Post», — такое напутствие Зеленскому дал его советник перед поездкой в США, выяснила The Washington Post.

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Минобороны России сообщало об обнаружении подготовки к контрнаступлению ВСУ еще в начале 2023 года. «Генеральным штабом, всеми видами разведки вскрыли информацию о том, что готовится серьезное контрнаступление», — рассказывал министр Сергей Шойгу.

Контрнаступление Украины — «это не пробуксовка, это провал», охарактеризовал ситуацию осенью 2023 года президент Владимир Путин.

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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