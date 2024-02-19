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Военная операция на Украине ,  
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В Генштабе России не исключили нового наступления ВСУ при помощи Запада

В российском Генштабе не исключили нового контрнаступления ВСУ при помощи Запада
Сюжет
Военная операция на Украине

Очередную попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае серьезной поддержки со стороны западных стран исключать нельзя, заявил в интервью «Красной звезде» начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской.

«ВСУ все еще сохраняют боеспособность к ведению активных действий. В последующем, в случае масштабной военной помощи Запада, нельзя исключать очередной попытки контрнаступления», — сказал он.

Вместе с этим генерал сообщил, что военнослужащие НАТО под видом наемников уже участвуют в боевых действиях на Украине. По его словам, они управляют комплексами ПВО и РСЗО, входят в состав штурмовых отрядов.

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Украина вела свое контрнаступление с начала лета 2023 года, однако уже в ноябре президент Владимир Зеленский признал, что оно не достигло результатов. Тогда же он заявил, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать.

Президент России Владимир Путин также неоднократно заявлял, что Киев провалил свое контрнаступление. По его словам, если политика нынешних властей Украины продолжится, ее государственности может быть нанесен сокрушительный удар. По данным российского Минобороны, только за прошлый год украинская армия потеряла свыше 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения.

После взятия российскими войсками Авдеевки 17 февраля о том, что ВСУ могут продолжить отступать, заявил и президент США Джо Байден. Вместе этим он раскритиковал американских конгресменов за отказ утвердить пакет помощи для Украины.

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