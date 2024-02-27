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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу назвал потери ВСУ за все время военной операции

Шойгу: потери ВСУ за время военной операции составили более 444 тыс. человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина потеряла свыше 444 тыс. человек с начала военной операции, заявил Сергей Шойгу. Ранее Владимир Зеленский говорил о гибели 31 тыс. военнослужащих. Россия в последний раз раскрывала данные о потерях в сентябре 2022 года
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время военной операции составили более 444 тыс. человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства.

По его словам, с начала года ВСУ ежедневно теряют свыше 800 военнослужащих и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства. За тот же период под российский контроль перешло около 327 кв. км территории, добавил Шойгу. «Всего за время специальной военной операции украинские вооруженные силы лишились свыше 444 тыс. военнослужащих», — сказал глава Минобороны России.

Министр отметил «непрерывное мощное огневое воздействие» на украинскую армию, которое не позволяет ей «восстанавливать свою боеспособность». По его словам, действия российских военнослужащих снижают боевой потенциал ВСУ.

В декабре 2023 года Шойгу говорил, что потери ВСУ составили 383 тыс. убитыми и ранеными, из которых более 40% — с начала контрнаступления. Глава Минобороны России сообщал и о больших потерях в числе иностранных граждан, которые воюют на стороне Украины. По его словам, они достигли 5,8 тыс. человек. Большинство из них являются гражданами Польши, США и Великобритании, уточнил Шойгу. Данные о российских потерях Минобороны в последний раз раскрывало в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.
 

Зеленский назвал потери Украины
Политика
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз озвучивал потери 25 февраля 2024 года. По его словам, ВСУ потеряли погибшими 31 тыс. военнослужащих. Зеленский не стал называть количество раненых и пропавших без вести. «Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя», — сказал он. Что касается пропавших без вести, глава государства отмечал необходимость в уточнении этого списка.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Сергей Шойгу ВСУ
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