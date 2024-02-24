NYT узнала, когда в НАТО считают возможным новое контрнаступление Украины

NYT: в НАТО не считают возможным контрнаступление Украины до 2025 года

Военные из США считают, что в условиях проблем с западной помощью Киев может рассчитывать на заморозку конфликта. Власти России заявляли о готовности к переговорам при условии признания реалий «на земле»

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Украина в лучшем случае может провести новое контрнаступление в 2025 году, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Американские военные во главе с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи считают, что Киев в условиях проблем с помощью США и нехваткой боеприпасов может рассчитывать на замороженный конфликт, пишет издание. По словам его источников, которые описывали брифинг с участием Каволи, в лучшем случае «украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки провести новое контрнаступление в следующем году».

NYT также приводит слова сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, который призвал Киев «научиться воевать с ограниченным бюджетом». «Даже если дополнительная помощь Украине в размере $61 млрд будет одобрена, я должен быть честен с вами, это не изменит коренным образом реальность на поле боя, — заявил он. — Количество боеприпасов, которые мы можем отправить в Украину прямо сейчас, очень ограничено».

После этого высокопоставленный американский военный чиновник сообщил изданию, что споры в США о помощи Украине активизировались «не в положительном ключе» для Киева. Ряд сотрудников Белого дома попытались подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, однако президент США Джо Байден запретил им уклоняться от позиции «ничего об Украине без Украины», пишет NYT.

Сенат 13 февраля одобрил законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд. Однако 16 февраля палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля и не проголосовала по этой инициативе. Контролирующие нижнюю палату конгресса республиканцы называют условием ее одобрения укрепление границы США с Мексикой. Последний пакет помощи в размере $250 млн Вашингтон передал Киеву в декабре 2023 года.

23 февраля Зеленский говорил о подготовке к новому наступлению на юге и в Черном море. Тремя днями ранее он признавал тяжелую ситуацию сразу на нескольких участках фронта. Глава государства жаловался на нехватку боеприпасов и военной техники и отметил задержку поставок западной помощи. В ноябре 2023 года Зеленский заявлял, что без поддержки Запада украинская армия начнет отступать.

Предыдущее контрнаступление Украины проходило с июня по ноябрь 2023 года. По словам Зеленского, оно не достигло результатов.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, за 2023 год Украина потеряла более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружений. Он также называл российский контроль над Крынками «точкой в контрнаступлении ВСУ». Президент России Владимир Путин также говорил о больших потерях Украины и провале ее контрнаступления. По его словам, в случае продолжения нынешней политики «украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар». Москва также осуждает западную помощь Киеву, указывая, что это затянет конфликт и не изменит его исход.