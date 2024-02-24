NYT узнала, когда в НАТО считают возможным новое контрнаступление Украины
Украина в лучшем случае может провести новое контрнаступление в 2025 году, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Американские военные во главе с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи считают, что Киев в условиях проблем с помощью США и нехваткой боеприпасов может рассчитывать на замороженный конфликт, пишет издание. По словам его источников, которые описывали брифинг с участием Каволи, в лучшем случае «украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки провести новое контрнаступление в следующем году».
NYT также приводит слова сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, который призвал Киев «научиться воевать с ограниченным бюджетом». «Даже если дополнительная помощь Украине в размере $61 млрд будет одобрена, я должен быть честен с вами, это не изменит коренным образом реальность на поле боя, — заявил он. — Количество боеприпасов, которые мы можем отправить в Украину прямо сейчас, очень ограничено».
После этого высокопоставленный американский военный чиновник сообщил изданию, что споры в США о помощи Украине активизировались «не в положительном ключе» для Киева. Ряд сотрудников Белого дома попытались подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, однако президент США Джо Байден запретил им уклоняться от позиции «ничего об Украине без Украины», пишет NYT.
Сенат 13 февраля одобрил законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,34 млрд. Однако 16 февраля палата представителей ушла на каникулы до 28 февраля и не проголосовала по этой инициативе. Контролирующие нижнюю палату конгресса республиканцы называют условием ее одобрения укрепление границы США с Мексикой. Последний пакет помощи в размере $250 млн Вашингтон передал Киеву в декабре 2023 года.
23 февраля Зеленский говорил о подготовке к новому наступлению на юге и в Черном море. Тремя днями ранее он признавал тяжелую ситуацию сразу на нескольких участках фронта. Глава государства жаловался на нехватку боеприпасов и военной техники и отметил задержку поставок западной помощи. В ноябре 2023 года Зеленский заявлял, что без поддержки Запада украинская армия начнет отступать.
Предыдущее контрнаступление Украины проходило с июня по ноябрь 2023 года. По словам Зеленского, оно не достигло результатов.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, за 2023 год Украина потеряла более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружений. Он также называл российский контроль над Крынками «точкой в контрнаступлении ВСУ». Президент России Владимир Путин также говорил о больших потерях Украины и провале ее контрнаступления. По его словам, в случае продолжения нынешней политики «украинской государственности может быть нанесен невосполнимый удар». Москва также осуждает западную помощь Киеву, указывая, что это затянет конфликт и не изменит его исход.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний