Экс-генсек НАТО осудил «медлительность» Шольца и «болтовню» Макрона

Европейские лидеры нерешительны в вопросе поддержки Украины; Макрон, говоря о возможности отправки западных войск, хочет скрыть «позорно низкий» уровень оказания помощи Киеву, считает Андерс Фог Расмуссен

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Ole Jensen / Getty Images)

Европа должна перейти к режиму «военной экономики», чтобы обеспечить Украину необходимым вооружением, а лидерам стран ЕС нужно действовать более решительно, заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung бывший генеральный секретарь НАТО (2009–2014) Андерс Фог Расмуссен.

«Правительство Германии должно быть гораздо более решительным. Канцлер [Олаф] Шольц слишком медлителен и нерешителен, он не похож на лидера», — считает Расмуссен. По мнению экс-генсека, из-за того, что Шольц «недостаточно агрессивен», вклад Берлина не оценивают по достоинству, хотя он занимает второе место после Вашингтона по объемам помощи Киеву.

В частности, заявил Расмуссен, он не понимает, почему Германия не передает Украине крылатые ракеты Taurus. По словам генсека, он ожидал, что поставки начнутся после подписания двумя странами договора о гарантиях безопасности. Шольц не раз говорил, что выступает против их отправки Киеву.

Экс-генсек НАТО также раскритиковал французские власти за «постыдно низкий» уровень поддержки Украины. Журналист в разговоре с Расмуссеном отметил, что Франция занимает 17-е место по этому показателю, что, по мнению бывшего генсека, «позорно для одной из сильнейших военных держав Европы». Слова французского президента Эмманюэля Макрона, не исключившего отправку западных войск на Украину, он назвал «болтовней». Расмуссен надеется, что в будущем Франция «будет действовать более решительно».

Как позднее пояснял Макрон, он не имел в виду, что Париж рассматривает возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем. «Мы начинаем обсуждение и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, особенно на украинской территории», — говорил президент. Лидеры других стран Запада заверили, что не имеют планов отправлять на Украину войска. В частности, об этом заявили США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Польша. Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг также исключил отправку боевых подразделений на Украину.

В Кремле предупредили, что, если военные стран Североатлантического альянса появятся на территории Украины, конфликт России с блоком неизбежен. Москва осуждает оказание военной помощи Киеву, считая, что это говорит о вовлеченности других стран в конфликт.

Андерс фог Расмуссен и ранее упрекал Запад в нерешительности, в том числе в вопросе санкций против России. Российские власти называют ограничения нелегитимными.