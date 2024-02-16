Германия подписала договор о гарантиях безопасности Украине
16 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Берлине соглашение о гарантиях безопасности, которые Германия готова предоставить Киеву. Это произошло в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Аналогичное соглашение Зеленский должен подписать в ближайшее время с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Отправная точка всех соглашений по гарантиям Украине — декларация G7, принятая в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе. В ней союзники — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — договорились заключить двусторонние соглашения о гарантиях безопасности Украине. Их долгосрочные обязательства состоят из трех пунктов:
- укрепление украинских вооруженных сил (передача вооружений, помощь с развитием украинской оборонной промышленности, обучение украинских военных, обмен разведывательной информацией, поддержка в сфере кибербезопасности и борьбы с гибридными угрозами);
- укрепление украинской экономики — в частности, через восстановление страны;
- техническая и финансовая поддержка для решения срочных вопросов, которые возникают в контексте конфликта между Украиной и Россией.
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