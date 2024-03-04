 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц вновь исключил поставки Taurus на Украину

Шольц: для работы с Taurus Украине нужны немецкие военные, а это исключено
Сюжет
Военная операция на Украине
Крылатая ракета Taurus
Крылатая ракета Taurus (Фото: Alf van Beem / Wikipedia.org)

Поставка ракет Taurus Украине невозможна, поскольку для контроля их применения нужно участие немецких солдат, а это исключено, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что невозможно поставлять оружие большой дальности и не думать, как будет осуществляться контроль этого вооружения.

«А если мы хотим иметь контроль, это возможно только при участии немецких солдат, но об этом не может быть и речи», — добавил Шольц, подчеркнул, что сделал «очень ясное заявление».

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

FAZ узнал, что Шольц не поменял позицию по поставкам Taurus после утечки
Политика
Олаф Шольц

В конце февраля 2024-го Шольц заявил, что выступает против поставок Украине Taurus из-за опасений, что ВСУ начнут применять их для ударов по России. Их дальность — 500 км, «и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве», пояснил канцлер.

Сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что поставки Taurus создуют угрозу для втягивания Германии «в глубокую войну».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Москва осуждает поставки западного вооружения на Украину. Президент Владимир Путин заявил, что чем дальнобойнее оружие будет получать украинская армия, тем дальше Россия будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит

ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список

Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото

У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Теги
Персоны
Taurus Олаф Шольц Германия Украина военная помощь
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
МИД объявил немецкому послу демарш из-за утечки беседы военных о Taurus
Политика
Лидер левых Германии посчитала опасной передачу Украине ракет Taurus
Политика
FAZ узнал, что Шольц не поменял позицию по поставкам Taurus после утечки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 16:27
Как утечка из бундесвера поставила под удар Шольца и доверие в НАТО Политика, 21:22
В Германии полиция начала операцию после данных о заложниках в больнице Общество, 21:21
Apple заплатит в ЕС штраф на $1,95 млрд из-за жалобы Spotify Инвестиции, 21:19
Макрон заявил об отсутствии планов отправлять войска Франции на Украину Политика, 21:19
Захарян не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов из-за микротравмы Спорт, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:05
Военная операция на Украине. Карта на 4 марта Политика, 21:04
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Власти и операторы связи начали проверку данных о сбое в Telegram Технологии и медиа, 20:56
Шольц вновь исключил поставки Taurus на Украину Политика, 20:48
Байден продлил режим санкций против России Политика, 20:43
Власти утвердили перечень из шести экономически значимых организаций Экономика, 20:38
На МЦД-3 произошел сбой движения поездов Общество, 20:17
Почему согласование конгрессом помощи Украине снова может зайти в тупик Политика, 20:15
МИД призвал посла США «прекратить врать» о невмешательстве в дела России Политика, 20:13