Шольц вновь исключил поставки Taurus на Украину

Шольц: для работы с Taurus Украине нужны немецкие военные, а это исключено

Крылатая ракета Taurus (Фото: Alf van Beem / Wikipedia.org)

Поставка ракет Taurus Украине невозможна, поскольку для контроля их применения нужно участие немецких солдат, а это исключено, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что невозможно поставлять оружие большой дальности и не думать, как будет осуществляться контроль этого вооружения.

«А если мы хотим иметь контроль, это возможно только при участии немецких солдат, но об этом не может быть и речи», — добавил Шольц, подчеркнул, что сделал «очень ясное заявление».

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

В конце февраля 2024-го Шольц заявил, что выступает против поставок Украине Taurus из-за опасений, что ВСУ начнут применять их для ударов по России. Их дальность — 500 км, «и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве», пояснил канцлер.

Сопредседатель правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что поставки Taurus создуют угрозу для втягивания Германии «в глубокую войну».

Москва осуждает поставки западного вооружения на Украину. Президент Владимир Путин заявил, что чем дальнобойнее оружие будет получать украинская армия, тем дальше Россия будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».