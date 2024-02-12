Расмуссен упрекнул Запад из-за нерешительности по санкциям против России

Бездействие западных стран приведет к успеху России на Украине, заявил экс-генсек НАТО. Москва называла санкции Запада нелегитимными и осуждала военную поддержку Украины

Андерс Фог Расмуссен (Фото: Ole Jensen / Getty Images)

Власти западных стран должны преодолеть свою нерешительность по поводу использования для помощи Киеву российских активов, замороженных после начала военной операции на Украине, написал в колонке для Financial Times бывший генеральный секретарь НАТО (в 2009–2014-м) Андерс Фог Расмуссен.

«Поскольку политики по обе стороны Атлантики пытаются решить, как финансировать военные усилия Киева, это источник дохода, который мы больше не можем игнорировать», — считает он.

Расмуссен отметил, что правительства G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) обеспокоены тем, что использование замороженных российских активов побудит другие государства вывести свои резервы из стран «Большой семерки», но счел этот страх преувеличенным. «Большее беспокойство должно вызывать то, что наше бездействие приведет к успеху России на Украине», — пишет он.

Бывший генсек НАТО заявил, что два года западных санкций, «возможно, и не смогли поставить российскую экономику на колени», но это не «не значит, что от них нет эффекта». По его словам, была надежда, что «шок» от мер Запада «нанесет ущерб экономике России», ослабит способность финансировать боевые действия и в конечном итоге заставит Москву сеть за стол переговоров, но этого не произошло.

«Теперь мы должны идти дальше», — считает Расмуссен.

После начала российской военной операции на Украине США, ЕС и их союзники неоднократно вводили санкции против Москвы, в том числе были заморожены резервы ЦБ на $300 млрд. Власти западных стран обсуждают варианты использования российских активов для помощи Киеву, Брюссель хочет обложить налогом доход от резервов, которые заблокированы в ЕС.

Российские власти называют западные санкции нелегитимными, а потенциальную конфискацию активов сравнивают с воровством. В Кремле предупреждали о серьезных судебных и юридических издержках в случае изъятия российского имущества.