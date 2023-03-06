Зеленский уволил несколько высокопоставленных сотрудников СБУ

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 80,24 (+0,19) Инвестиции, 16:10 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,01) Инвестиции, 16:10
В ООН отреагировали на заявление о невыдаче США виз дипломатам из России Политика, 22:19
В Брянской области загорелось здание дома отдыха с баней Общество, 22:18
Турецкая оппозиция назвала соперника Эрдогана на выборах президента Политика, 22:16
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 22:06
Действующий чемпион КХЛ снова проиграл «Северстали» в плей-офф Спорт, 21:59
Глава РАНХиГС покинул совет директоров «Яндекса» после санкций Бизнес, 21:56
Уоллес заявил об острой необходимости заменить военную технику Британии Политика, 21:53
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
14 марта 19:00
Записаться
Глава Chevron назвал нефтяной рынок более уязвимым из-за санкций Бизнес, 21:46
Россиянин после обмена из клуба Овечкина стал лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:44
«Металлург» и «Авангард» одержали по второй победе в плей-офф КХЛ Спорт, 21:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:24
Число жертв землетрясений в Турции превысило 46 тыс. Общество, 21:15
Зеленский уволил несколько высокопоставленных сотрудников СБУ Политика, 20:56
Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года Спорт, 20:38
Политика ,  
0 

Зеленский уволил несколько высокопоставленных сотрудников СБУ

Зеленский уволил замглавы СБУ и начальников управлений в двух областях
Свои должности покинули замглавы СБУ Александр Якушев, начальники департаментов хозяйственного обеспечения и охраны государственной тайны ведомства, а также руководители двух региональных управлений службы
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Роман Пилипей / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Якушева с должности заместителя главы Службы безопасности страны, указ опубликован на сайте главы государства. Этот пост Якушев занимал с марта 2022 года.

Зеленский также подписал указы об увольнении начальника департамента хозяйственного обеспечения СБУ Александра Провоторова и начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования спецслужбы Игоря Носка. На место последнего назначили Олега Храмова.

Своих должностей лишились и начальники управлений СБУ в Сумской и Запорожской областях Эдуард Федоров и Борис Безрукий. Сумское отделение возглавил Олег Красношапка; указа о назначении руководителя запорожского главка пока нет. (Россия присоединила Запорожскую область в сентябре 2022 года после референдумов, легитимность которых не признают Киев и большинство стран; при этом административный центр — город Запорожье — находится под контролем Украины. В марте врио главы Запорожской области Евгений Балицкий официально перенес столицу региона в Мелитополь.)

Летом прошлого года Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Такое решение президент объяснил «очень серьезными вопросами» из-за связи сотрудников ведомства с Россией. Врио главы службы стал Василий Малюк, в феврале этого года Верховная рада утвердила его на пост руководителя СБУ.

С начала года в силовых и военных ведомствах Украины проходят масштабные кадровые перестановки. В январе свои посты покинули более десяти высокопоставленных должностных лиц, в том числе замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Это произошло после скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам; чиновников позже заподозрили в растрате. Украинские депутаты сообщали, что обсуждалась и отставка министра Алексея Резникова, но этого не случилось. Также власти сменили руководителя таможенной службы.

Зеленский объяснил перестановки стремлением убрать «любую внутреннюю проблематику, которая мешает государству». Глава Совета нацбезопасности Алексей Данилов сообщил, что эта работа продолжится, «все органы будут чистыми от людей, которые собираются пятнать» страну, берут взятки и препятствуют бизнесу.

Читайте на РБК Pro
Полный провал: как пережить неудачу и не скатиться в депрессию
«Опять ничего не успеваю!»: как синдром белого кролика мешает жить
Россияне стали чаще употреблять алкоголь. Увольнять ли пьющих сотрудников
Успешные переговоры: какие компетенции помогают достигать цели
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Владимир Зеленский СБУ увольнения Украина

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский объяснил кадровые перестановки устранением помех для страны
Политика
Верховная рада утвердила предложенного Зеленским нового главу СБУ
Политика
На Украине в растрате заподозрили Богдана Хмельницкого из Минобороны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter