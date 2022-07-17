Зеленский уволил главу СБУ за ненадлежащее исполнение обязанностей

Своих постов лишились глава СБУ и генпрокурор Венедиктова. Зеленский счел, что Баканов не исполнял служебные обязанности или исполнял их ненадлежащим образом. Strana.ua пишет, что он был близок к задержанному экс-главе СБУ Крыма

Иван Баканов и Ирина Венедиктова (Фото: Юлия Овсянникова / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента.

Исполняющим обязанности генпрокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, документ о назначении нового главы СБУ на момент написания новости пока не опубликован.

Баканов отстранен президентом Украины по 47 статье Дисциплинарного устава ВСУ. Она предусматривает ненадлежащее исполнение или неисполнение служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.

В своем видеообращении в Telegram Зеленский пояснил, что к этому дню ведется 651 уголовное производство по статьям госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. Зеленский отметил, что более 60 сотрудников СБУ и прокуратуры остались на занятых Россией территориях и продолжают работу. В 198 случаях лицам уже предъявлено подорезние.

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — написал Зеленский.

Как пишет Strana.ua, задержанный 16 июля бывший глава крымского СБУ Олег Кулинич был близок к Баканову и был его помощником к моменту задержания. По словам источников портала, Баканову не было известно о подготовке операции по задержанию Кулинича, в оперативных действиях принимал участие заместитель главы СБУ Василий Малюк.

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По данным источников «Украинской правды» и «РБК Украина», экс-главу СБУ по Крыму подозревают в госизмене (ст. 111 УК Украины, по ней может грозить до 15 лет тюрьмы). Он возглавлял региональное управление спецслужбы с октября 2020 года, 2 марта этого года Зеленский его уволил.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Несмотря на это, на Украине действуют органы власти, которые отвечают за полуостров. В частности, главное управление СБУ по Крыму переехало в Херсон, где и располагалось в момент начала российской военной операции 24 февраля, отмечает Focus.ua. Российское Минобороны доложило о взятии города под контроль 2 марта.

В конце июня президент Украины заявил об инспекции работы сотрудников силовых ведомств, указав: «24-го числа [февраля] некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ».

Четыре близких к Зеленскому источника Politico тогда же рассказали о его планах уволить Баканова, один из собеседников газеты отметил, что им в Киеве «крайне недовольны». Озабоченность в Киеве вызвала не только деятельность Баканова после начала российский спецоперации на Украине, но и принятые высокопоставленными сотрудниками ведомства решения, сообщили собеседники газеты. По их словам, в СБУ приняли такие меры в первые часы и дни, которые «могли стоить стране драгоценных территорий, в том числе стратегического города Херсона».



Высокопоставленный украинский чиновник рассказал Politico, что в начале военных действий руководители СБУ во многих регионах вели себя очень странно, убегая, а один из них даже поджег все здание СБУ в Чернигове, так как не было времени вывозить документы.

Баканову 47 лет, он имеет экономическое и юридическое образование. В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет, а в 2006 году — Академию труда и социальных отношений Федерации профессиональных союзов Украины.

Он друг детства Зеленского, работал юристом «Студии Квартал 95». С декабря 2017 года по май 2019 года Баканов был главой партии «Слуга народа», во время предвыборной компании Зеленского возглавлял его штаб.

Зеленский после инаугурации в мае 2019 года назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления ведомства, тогда же он стал исполняющим обязанности главы СБУ. В конце августа 2019 года Верховная рада назначила Баканова председателем СБУ.