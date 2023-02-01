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В Раде сообщили о смене руководства таможни Украины

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил об отставке глав таможни Украины
О грядущих кадровых решениях сообщил руководитель удерживающей большинство фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, государство «поможет измениться» чиновникам. Грядущую отставку подтвердил депутат от фракции «Голос»
Давид Арахамия
Давид Арахамия (Фото: Zuma / ТАСС)

Глава парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о готовящейся в течение дня отставке руководства Таможенной службы Украины. В своем телеграм-канале он написал об объявлении подозрений ряду чиновников Минобороны, обысках у основателя украинской финансово-промышленной группы «Приват» Игоря Коломойского, а также об «увольнении всего руководящего состава таможни».

«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к изменениям, то государство само придет и поможет им измениться», — заявил Арахамия.

Фракция президентской партии «Слуга народа» располагает в Верховной Раде 241 местом из 450.

Готовящееся увольнение руководства таможни подтвердил депутат Рады от фракции «Голос» (20 мест в палате из 450) Ярослав Железняк. По его словам, которые приводит агентство «Униан», исполняющим обязанности руководителя Таможенной службы могут назначить нынешнего заместителя главы таможни Сергея Звягинцева.

В настоящее время временно исполняющим обязанности председателя Таможенной службы Украины является Вячеслав Демченко, его назначили на этот пост 4 ноября 2021 года. Точные причины возможной смены руководства службы не называются.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина таможенная служба руководитель отставка Слуга народа
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