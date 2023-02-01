В Раде сообщили о смене руководства таможни Украины

О грядущих кадровых решениях сообщил руководитель удерживающей большинство фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, государство «поможет измениться» чиновникам. Грядущую отставку подтвердил депутат от фракции «Голос»

Давид Арахамия (Фото: Zuma / ТАСС)

Глава парламентской фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о готовящейся в течение дня отставке руководства Таможенной службы Украины. В своем телеграм-канале он написал об объявлении подозрений ряду чиновников Минобороны, обысках у основателя украинской финансово-промышленной группы «Приват» Игоря Коломойского, а также об «увольнении всего руководящего состава таможни».

«Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к изменениям, то государство само придет и поможет им измениться», — заявил Арахамия.

Фракция президентской партии «Слуга народа» располагает в Верховной Раде 241 местом из 450.

Готовящееся увольнение руководства таможни подтвердил депутат Рады от фракции «Голос» (20 мест в палате из 450) Ярослав Железняк. По его словам, которые приводит агентство «Униан», исполняющим обязанности руководителя Таможенной службы могут назначить нынешнего заместителя главы таможни Сергея Звягинцева.

В настоящее время временно исполняющим обязанности председателя Таможенной службы Украины является Вячеслав Демченко, его назначили на этот пост 4 ноября 2021 года. Точные причины возможной смены руководства службы не называются.

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