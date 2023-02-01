УП узнала, что трех чиновников Минобороны Украины заподозрили в растрате

Под подозрения попали в том числе уволенные после скандала с покупкой продуктов для военных замминистра обороны Шаповалов и закупщик ведомства Хмельницкий. Претензии связаны с растратой и снабжением ВСУ

Вячеслав Шаповалов (Фото: mil.gov.ua)

На Украине уволившегося после скандала с закупками для военных заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова заподозрили в незаконных действиях, в результате которых отдельные подразделения Вооруженных сил страны не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн (более $27,2 млн), пишет газета «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Под подозрение попал также бывший заместитель директора департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий — еще один фигурант скандала с закупками продуктов для военнослужащих. Он тоже был уволен. По словам собеседников издания, Хмельницкого теперь подозревают в растрате государственных средств на сумму 107,8 млн грн (более $2,9 млн), а также в снабжении подразделений ВСУ 5700 некачественными бронежилетами.

Третьим подозреваемым стал заместитель начальника управления координации внешнеэкономической деятельности ведомства, экс-заместитель директора госпредприятия «Промоборонэкспорт» Владимир Терещенко. Речь идет о подозрении насчет завладения путем превышения полномочий и совершения подлогов государственными средствами в размере $1,34 млн.

В конце января журналист издания ZN.ua Юрий Николов сообщил, что Минобороны закупает некоторые продукты для военнослужащих по завышенным в два-три раза ценам. Он сослался на контракт ведомства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Договор был заключен 23 декабря 2022 года, его стоимость — 13,16 млрд грн ($358,2 млн). Ведомство расценило статью как ложь и манипуляцию и пообещало обратиться в Службу безопасности Украины. Оборонный комитет Верховной рады пообещал рассмотреть факт утечки контрактов, которые не подлежат разглашению.

Шаповалов, отвечавший за материально-техническое обеспечение ВСУ, после того подал в отставку. Лишился поста и Хмельницкий. Тот уже был замешан в коррупционном скандале летом прошлого года. Как писала «Украинская правда», дело было связано с хищением $580 тыс. при закупке военной амуниции.