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Верховная рада утвердила предложенного Зеленским нового главу СБУ

Верховная рада Украины назначила Василия Малюка на должность главы СБУ
Василий Малюк
Василий Малюк (Фото: ssu.gov.ua)

Верховная рада Украины назначила Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.

За его кандидатуру, которую внес президент Украины Владимир Зеленский, проголосовали 324 депутата. Глава государства присутствовал в Раде во время утверждения Малюка. Он обратился к депутатам, перечислив заслуги кандидата.

«Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его назначение вполне оправданным», — сказал Зеленский.

Президент Украины отстранил от должности предыдущего главу СБУ Ивана Баканова еще в июле. Врио был назначен Малюк, который с прошлого марта занимал пост замглавы спецслужбы.

Решение об отстранении от должности главы СБУ принято в связи с «очень серьезными вопросами» из-за связи сотрудников ведомств с Россией, писал тогда Зеленский.

Парламент Украины также утвердил в должности нового главу МВД страны. Им стал Игорь Клименко, который был назначен врио министра после гибели при крушении вертолета в Броварах прежнего главы МВД Дениса Монастырского.

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СБУ Украины Верховная рада Украины Владимир Зеленский
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