Верховная рада утвердила предложенного Зеленским нового главу СБУ
Верховная рада Украины назначила Василия Малюка на должность главы Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.
За его кандидатуру, которую внес президент Украины Владимир Зеленский, проголосовали 324 депутата. Глава государства присутствовал в Раде во время утверждения Малюка. Он обратился к депутатам, перечислив заслуги кандидата.
«Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его назначение вполне оправданным», — сказал Зеленский.
Президент Украины отстранил от должности предыдущего главу СБУ Ивана Баканова еще в июле. Врио был назначен Малюк, который с прошлого марта занимал пост замглавы спецслужбы.
Решение об отстранении от должности главы СБУ принято в связи с «очень серьезными вопросами» из-за связи сотрудников ведомств с Россией, писал тогда Зеленский.
Парламент Украины также утвердил в должности нового главу МВД страны. Им стал Игорь Клименко, который был назначен врио министра после гибели при крушении вертолета в Броварах прежнего главы МВД Дениса Монастырского.