Зеленский объяснил увольнение глав СБУ и ГП связями силовиков с Россией
Решение об отстранении от должности главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой принято в связи с «очень серьезными вопросами» к ним из-за связи сотрудников ведомств с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram.
По его словам, к этому дню зарегистрировано 651 уголовное производство по статьям о государственной измене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, ведомств досудебного расследования и иных силовых служб. В 198 случаях фигурантам уже предъявили подозрение. Президент Украины отметил, что более 60 сотрудников прокуратуры и СБУ продолжили работу на занятых Россией территориях.
«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ», — сказал Зеленский.
Баканов и Венедиктова лишились должностей ранее вечером 17 июля. Исполняющим обязанности генпрокурора Украины стал заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко, указ о назначении нового главы СБУ пока не публиковался. Баканов был уволен по 45 статье Дисциплинарного устава ВСУ, она предусматривает ненадлежащее исполнение обязанностей или их неисполнение, что могло повлечь за собой гибель людей или иные тяжелые последствия.
Накануне, 16 июля, был задержан экс-глава СБУ по Крыму Олег Кулинич. Источники Strana.ua рассказали, что Бакланов был близок с Кулиничем и не знал об разработке операции по его задержанию.
Материал дополняется.