Глава СНБО анонсировал «большую чистку» в силовых органах Украины

Увольнения ждут сотрудников СБУ, налоговой службы и нацполиции Украины. Глава СНБО Данилов пообещал, что «все органы будут чистыми от людей, которые собираются пятнать страну»

Алексей Данилов (Фото: Евгений Любимов / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Власти Украины продолжат проводить кадровые чистки в государственных органах, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В частности, «большая чистка» ждет сотрудников Службы безопасности Украины, Государственной налоговой службы и нацполиции. Данилов призвал не считать серию отставок в руководстве Минобороны и Государственной таможенной службы «какой-то одноразовой акцией». «Запрос у общества на справедливость, на порядок в государстве настолько высок, что мы даже себе представить не можем», — сказал он (цитата по УНИАН).

Данилов пообещал, что «все органы будут чистыми от людей, которые собираются пятнать» страну, берут взятки и препятствуют работе бизнеса.

Накануне президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал дальнейшие шаги властей по «модернизации самих институтов и процедур в них»: «Чистота в работе государственных структур должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан».

В январе свои посты покинули более десяти украинских высокопоставленных должностных лиц, в том числе замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Перестановки в ведомстве произошли после скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам; обоих чиновников позже заподозрили в растрате. Украинские депутаты сообщали, что обсуждалась и отставка министра Алексея Резникова, но этого не произошло.

1 февраля силовики провели обыски у руководства Государственной налоговой службы, а также у бизнесмена Игоря Коломойского, экс-министра внутренних дел Арсена Авакова и депутата Рады от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» бизнесмена Вадима Столара. Как заявили в СБУ, следственные действия — «отработка лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в различных сферах», такую задачу поставил Зеленский. В тот же день свой пост покинул врио руководителя таможенной службы Вячеслав Демченко, в отношении ее замглавы Руслана Черкасского открыли дисциплинарное производство, отстранив от должности на этот период.