Верховная рада сменит министра обороны Украины

Глава Минобороны Алексей Резников станет министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а на его место придет руководитель ГУР Кирилл Буданов. Перестановки утвердят на ближайшем заседании Верховной рады

Алексей Резников (Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters)

Верховная рада Украины сменит министра обороны страны: место Алексея Резникова займет руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, написал в Telegram депутат Ярослав Железняк.

Резников займет место министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

По информации Железняка, Рада также утвердила Василия Малюка как постоянного главу СБУ, а Игоря Клименко — как главу МВД (до этого были и.о.).

«РБК Украина» со ссылкой на источники пишет, что о кадровых перестановках депутатам от «Слуги народа» сообщил глава фракции Давид Арахамия, голосование же по кандидатурам пройдет на следующем пленарном заседании.

Информация о готовящихся перестановках попала в украинскую прессу заранее; Резников в интервью «Украинской правде» отмечал, что разговоров о прекращении его деятельности на посту главы Минобороны не было, но он готов к любому развитию событий.

О смене главы Минобороны Украины заговорили на фоне скандала из-за закупок продуктов для военнослужащих по завышенным ценам. После этого были уволены замминистра Вячеслав Шаповалов и заместитель директора департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позднее их арестовали по подозрению в снабжении подразделений украинской армии некачественными бронежилетами и в закупках бронежилетов, касок и других предметов для ВСУ по завышенным ценам.

В январе свои посты покинули более десяти высокопоставленных должностных лиц, в том числе замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. Президент Владимир Зеленский объяснил перестановки стремлением убрать «любую внутреннюю проблематику, которая мешает государству». 1 февраля он сообщил, что, несмотря на «кадровое затишье», эта работа продолжится и тем, кто не соответствует требованиям государства и общества, «не стоит засиживаться в креслах».