Зеленский объяснил кадровые перестановки устранением помех для страны

Зеленский пообещал «убирать внутреннюю проблематику», которая мешаетдля государству и добавил, что перестановки помогают в евроинтеграции. Источник в Верховной раде ранее указал, что на увольнении замглавы его офиса настоял Запад

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Уволенные украинские чиновники лишились должностей в рамках «очередных кадровых решений», они продолжатся, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении, запись опубликована в его телеграм-канале.

«Любая внутренняя проблематика, которая мешает государству, убирается и будет убираться. Это справедливо, это нужно для нашей защиты и это помогает нашему сближению с европейскими институтами», — пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что украинцам необходимо сильное государство и пообещал, что Украина станет такой страной. Он отметил, что 24 января подписал указ о вступлении в силу еще одного решения Совета нацбезопасности (СНБО) Украины, но пообещал рассказать детали позднее.

Должностей накануне лишились по указу президента Украины замглавы его офиса Кирилл Тимошенко, заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, заместители министра развития общин, территорий и инфраструктуры Вячеслав Негода и Иван Лукеря, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко. Покинули посты и несколько глав региональных военных администраций (ВГА): Алексей Кулеба (Киевская область), Валентин Резниченко (Днепропетровская область), Александр Старух (Запорожская область), Ярослав Янушевич (Херсонская область), Дмитрий Живицкий (Сумская область).

«В каждой ситуации будем подробно разбираться. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных», — рассказал Зеленский.

Позднее он назначил Алексея Кулебу на место замглавы своего офиса. Увольнение Тимошенко источник «Левого берега» в украинском парламенте связал с расследованием «Украинской правды» — в материале говорилось, что он использует дорогой автомобиль Porsche Taycan предпринимателя Вемира Давитяна и живет в доме другого предпринимателя, Игоря Никонова. «Это прямая красная тряпка для западных партнеров. На его увольнении настаивали именно они», — пояснил собеседник издания. В Еврокомиссии увольнения поддержали.

В конце января Зеленский запретил украинским госслужащим и депутатам выезжать за границу на отдых или c другими, не связанными с нуждами государства, целями. «Хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать за пределами государственной службы», — подчеркнул он.