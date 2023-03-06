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WSJ узнала о потере Украиной опытных подразделений под Артемовском

WSJ: Украина потеряла под Артемовском наиболее опытные подразделения ВСУ
Офицеры ВСУ рассказали WSJ о попытках ЧВК «Вагнер» ударить по наиболее слабым подразделениям. По словам одного из командиров, его бойцы были вынуждены отступить, когда украинский батальон покинул свой район без предупреждения
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Украина потеряла под Артемовском (украинское название — Бахмут) несколько подразделений, состоящих из наиболее опытных военнослужащих, пишет The Wall Street Journal, поговорившая с украинскими офицерами.

Один из них отметил, что находящиеся в Бахмуте бригады имеют разный уровень подготовки и морального духа, а также не всегда располагают надежной связью между собой. По словам одного командира роты, бойцы ЧВК «Вагнер» захватили его позиции к югу от города, потому что соседний батальон, состоявший из добровольцев с плохой подготовкой, покинул свою зону ответственности без предупреждения. Украинские командиры отметили в беседе с WSJ, что тактика ЧВК «Вагнер» заключается в поиске и ударах по таким слабым подразделениям.

О потере ВСУ наиболее боеспособных частей говорил в середине февраля бывший командир батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Максим Жорин. Он указал, что такие потери — самая большая проблема для Киева, а бои идут «за каждый дом, за каждый метр». Побеседовавшие с The New York Times украинские командиры выражали готовность не оставлять Бахмут как можно дольше, даже если в итоге придется отступить.

Власти Украины не раз признавали, что бои в районе Бахмута тяжелы для украинской армии. Президент Владимир Зеленский называл ситуацию там постоянно сложной, указывая, что город будут пытаться удержать столько, сколько получится. «Нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», — объяснял он. МИД Украины предупреждал, что если ВСУ отступят, то «другой город станет новым Бахмутом».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отмечал, что украинские военные храбро сражаются за Артемовск, а информация о дезертирстве противоречит правде. В начале марта он рассказал, что вокруг города «сжимаются клещи», осталась лишь «одна дорога». По данным аналитиков ISW, российские войска могли добиться позиционного преимущества в этом районе и достичь критически важных путей снабжения ВСУ, чтобы помешать им отвести войска.

WSJ узнала о потере Украиной опытных подразделений под Артемовском
WSJ узнала о потере Украиной опытных подразделений под Артемовском

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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