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Военная операция на Украине ,  
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Пригожин опроверг массовое дезертирство украинцев в Бахмуте и Соледаре

Пригожин: ВСУ храбро сражаются за Соледар и Бахмут, массового дезертирства нет
За Бахмут и Соледар идут кровопролитные и тяжелые бои, заявил основатель ЧВК Вагнера Пригожин. По его словам, сообщения о том, что украинские военные массово дезертируют из этого района, не соответствуют действительности
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Вооруженные силы Украины достойно сражаются под Соледаром и Артемовском (украинский вариант названия Бахмут), сообщения об их массовом дезертирстве из района боевых действий не соответствуют действительности, заявил основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Ответ Пригожина на вопрос о том, правда ли, что ВСУ массово дезертируют из этого района боевых действий, опубликован в телеграм-канале его пресс-службы.

«В других телеграм-каналах появилась информация, что в группировку под Бахмут переброшены сотрудники СБУ, задачей которых является пресечь дезертирство в рядах ВСУ. Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар», — сказал Пригожин.

По его словам, на западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои, и «ВСУ с честью защищают территорию Соледара». «Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности», — подчеркнул Пригожин.

Накануне о том, что украинские военные отступают из Соледара, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 24». «В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. И по имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — цитировало Филипоненко «РИА Новости».

В середине октября ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Луганской народной республики сообщил, что войска республики готовятся войти в Артемовск, а основные подразделения ВСУ его покидают. Украинские силы начали уходить из Артемовска в ночь на 14 октября, утверждал собеседник агентства. За месяц до того, 12 сентября, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска. В начале октября он говорил, что «противник в самом Артемовске уже просто отступает без возможности удерживать ранее занимаемые позиции». 

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Артемовск находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города. В октябре «РИА Новости» сообщилр, что ЧВК Вагнера стягивает силы в район Бахмута и ведет бои в этом районе.

В начале января Пригожин рассказал, что из-за исторических и географических условий Артемовск является уникальным и очень сложным местом с точки зрения ведения боевых действий. Город разделен на несколько частей водными преградами, изобилует оврагами и высотами. «Вишенкой на торте» основатель ЧВК назвал систему Соледарских и Бахмутских шахт, которые образуют «фактически сеть подземных городов». Кроме того, по его словам, прилегают к Артемовску другие населенные пункты, которые создают «единую систему обороны».

Он также говорил 6 января, что «бойцы ЧВК Вагнера, и исключительно бойцы ЧВК Вагнера близки к взятию Соледара».

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Евгений Пригожин Артёмовск Соледар Военная операция на Украине ВСУ ЧВК Вагнера
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